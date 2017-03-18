Ana Sayfa | DÃœNYA 18/03/2017 08:46

FransÄ±z Bakan'Ä±n parlak Ã§oraplarÄ± zirveye damga vurdu

G-20 zirvesi

Fransa Maliye BakanÄ± Sapin'in giydiÄŸi parlak Ã§oraplar G-20 zirvesine adeta damga vurdu

Almanya'nÄ±n Baden kentinde dün akÅŸam saat 19.30'da sona eren G-20 zirvesinin ardÄ±ndan, delegasyon üyeleri birlikte aile fotoÄŸrafÄ± çektirdi.

ÇORAPLARI SIRITTI

Aile fotoÄŸrafÄ±nda en ön sÄ±rada oturan FransÄ±z Maliye BakanÄ± Michel Sapin'in parlak eflatun renginde çorabÄ± herkesin dikkatini çekti. Bakan Sapin'in takÄ±m elbisesine uymayan eflatun renginde çorabÄ±, gece karanlÄ±ÄŸÄ±nda çoÄŸu davetlinin koyu takÄ±m elbiseleri arasÄ±nda, aile fotoÄŸrafÄ±na farklÄ± bir renk kattÄ±.Baden Baden Belediyesi, delegasyon üyelerine bu gece Festspielhaus konser salonunda resepsiyon veriyor.

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