Ana Sayfa | DÃœNYA 18/03/2017 15:22

Ä°srail savaÅŸ uÃ§aklarÄ± Gazze'yi bombaladÄ±

Ä°srail savaÅŸ uÃ§aklarÄ±

Ä°srail savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Gazze'nin bazÄ± bÃ¶lgelerini bombaladÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Ä°srail savaÅŸ uçaklarÄ±, Gazze ÅŸehrinde birkaç yeri bombaladÄ±.Mahalli haber kaynaklarÄ±, Ä°srail uçaklarÄ±nÄ±n, ÅŸehrin Kuzey batÄ±sÄ±nda Ebraç Mukavsi mahallesindeki Kassam tugaylarÄ±nÄ±n mevkilerini bombaladÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

Ä°srail uçaklarÄ±nÄ±n, Hamas'Ä±n ÅŸehrin kuzeyinde Sudaniye mÄ±ntÄ±kalarÄ± sahilindeki mevkilerine füze saldÄ±rÄ±sÄ±nda bulunduklarÄ± bildirildi SaÄŸlÄ±k kaynaklarÄ± saldÄ±rÄ±da bir sivilin yaralandÄ±ÄŸÄ±, hedef alÄ±nan yerlerdeki bazÄ± evlerin hasar gördüÄŸünü söyledi.

Ä°srail, daha önceki saatlerde de, Gazze Åžeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahia'daki direniÅŸ bölgesine doÄŸru dört top atÄ±ÅŸÄ± yapmÄ±ÅŸ ancak herhangi bir zarar bildirilmemiÅŸti.Ä°srail kaynaklarÄ±, Gazze tarafÄ±ndan atÄ±lan bir roketin Askalan sahilinde boÅŸ bir alana düÅŸtüÄŸünü söyledi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

G-20 zirvesi

FransÄ±z Bakan'Ä±n parlak Ã§oraplarÄ± zirveye damga vurdu

Fransa Maliye BakanÄ± Sapin'in giydiÄŸi parlak Ã§oraplar G-20 zirvesine adeta damga vurdu

taciz haberi

FlaÅŸ ABD'de Ã¼niversite okuyan TÃ¼rk gence tecavÃ¼z iddiasÄ± mahkemeye taÅŸÄ±ndÄ±

ABD'de eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼niversitede tecavÃ¼ze uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek intihar giriÅŸiminde bulununca okuldan ihraÃ§ edildi. GenÃ§ bu hamle Ã¼zerine dava aÃ§tÄ±

Antarktika

Antarktikadan topladÄ±ÄŸÄ± likenlerle hastalara Ã§are olacak

Antarktika'da araÅŸtÄ±rmalar yapan Erciyes Ãœniversitesi (ERÃœ) Fen FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. GÃ¶khan HalÄ±cÄ±'nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ilaÃ§ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda kullanÄ±lacak