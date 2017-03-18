Ä°srail savaÅŸ uÃ§aklarÄ± Gazze'yi bombaladÄ±

Ä°srail savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Gazze'nin bazÄ± bÃ¶lgelerini bombaladÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Ä°srail savaÅŸ uçaklarÄ±, Gazze ÅŸehrinde birkaç yeri bombaladÄ±.Mahalli haber kaynaklarÄ±, Ä°srail uçaklarÄ±nÄ±n, ÅŸehrin Kuzey batÄ±sÄ±nda Ebraç Mukavsi mahallesindeki Kassam tugaylarÄ±nÄ±n mevkilerini bombaladÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

Ä°srail uçaklarÄ±nÄ±n, Hamas'Ä±n ÅŸehrin kuzeyinde Sudaniye mÄ±ntÄ±kalarÄ± sahilindeki mevkilerine füze saldÄ±rÄ±sÄ±nda bulunduklarÄ± bildirildi SaÄŸlÄ±k kaynaklarÄ± saldÄ±rÄ±da bir sivilin yaralandÄ±ÄŸÄ±, hedef alÄ±nan yerlerdeki bazÄ± evlerin hasar gördüÄŸünü söyledi.

Ä°srail, daha önceki saatlerde de, Gazze Åžeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahia'daki direniÅŸ bölgesine doÄŸru dört top atÄ±ÅŸÄ± yapmÄ±ÅŸ ancak herhangi bir zarar bildirilmemiÅŸti.Ä°srail kaynaklarÄ±, Gazze tarafÄ±ndan atÄ±lan bir roketin Askalan sahilinde boÅŸ bir alana düÅŸtüÄŸünü söyledi.