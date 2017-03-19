ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Meksika duvarÄ±yla ilgili flaÅŸ aÃ§Ä±klama

ABD, Meksika ile aralarÄ±na gÃ¼venlik amacÄ±yla Ã¶rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ duvarÄ±n estetik deÄŸerlerini de gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alarak "hoÅŸ renkte olmalÄ±dÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, sÄ±nÄ±r güvenliÄŸinin aÄŸlanmasÄ± için yapÄ±lmasÄ± planlanan Meksika duvarÄ± için öneride bulundu. Beyaz Saray, yapÄ±lmasÄ± planlanan Meksika duvarÄ± için 3 milyar dolar bütçe talep etti. ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, duvar için, "Ä°deal olarak 9 metre yüksekliÄŸe sahip olmalÄ± ve ABD tarafÄ±na bakÄ±lan tarafta duvar, estetik açÄ±dan hoÅŸ renkte olmalÄ±dÄ±r" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±. ABD Gümrük ve SÄ±nÄ±r KorumasÄ±, Cuma gecesi çevrimiçi olarak yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± bir belgede ise, "DuvarÄ±n yüksekliÄŸi 30 metre ve fiziksel olarak heybetli olmalÄ±dÄ±r. Bununla birlikte, 18 metreden yüksek tasarÄ±mlar kabul edilebilir" açÄ±klamasÄ±nda bulundu.