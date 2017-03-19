Ana Sayfa | DÃœNYA 19/03/2017 08:08

TÃ¼rkiye'yi oyalayan ABD Rakka operasyonu iÃ§in tarih verdi

rakka operasyonu

ABD, YPG'li terÃ¶ristlerle Suriye'nin Rakka kentinde yapacaÄŸÄ± operasyon iÃ§in tarih verirken, Pentagon SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Jeff Davis TÃ¼rkiye'ye henÃ¼z belli bir tarih olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

PKK'nÄ±n Suriye kolu YPG'nin üst düzey isimlerinden terörist Sipan Hemo, DAEÅž'in denetimindeki Suriye'nin Rakka kentine yönelik operasyonun Nisan ayÄ±nda baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda yer alan habere göre, Sipan Hemo, Rakka operasyonuna katÄ±lacaklarÄ±nÄ± belirtti.YPG'li terörist, "Rakka'yÄ± kurtarma operasyonu ve saldÄ±rÄ± düzenleme konusu kesinleÅŸti. Askeri operasyon Nisan ayÄ±nda baÅŸlayacak" dedi YPG'nin kente girecek toplam silahlÄ± unsurlarÄ±n büyük çoÄŸunluÄŸunu kendilerinden olacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen terörist Hemo "Rakka'ya girecek güçlerin yüzde 25'ini YPG oluÅŸturacak" ifadesini kullandÄ±.

PENTAGON TÜRKÄ°YE'YÄ° OYALIYOR: HENÜZ KARAR VERMEDÄ°K

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (Pentagon) Sözcüsü jeff Davis ise, daha önce yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Rakka operasyonuyla ilgili kesin kararÄ±n henüz verilmediÄŸini söylemiÅŸti. DAEÅž'e karÅŸÄ± koalisyonun sözcüsü Albay John. L. Dorrian da, Rakka operasyonuna YPG'lilerin kesin olarak katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti. Albay John. L. Dorrian, Türkiye'nin olasÄ± rolünün de görüÅŸülmekte olduÄŸunu ifade etmiÅŸti.

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