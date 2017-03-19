Hollanda'da kÃ¶peÄŸin Ä±sÄ±rdÄ±ÄŸÄ± HÃ¼seyin Kurt'un boynu da kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ

Hollanda-TÃ¼rkiye krizinde polisin kÃ¶pekle TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na saldÄ±rmasÄ± sonucu HÃ¼seyin Kurt'un hastanelik olmuÅŸtu. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, Kurt'un boynunun da kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü KalÄ±n, CNNTürk'te Avrupa'da Türkiye karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda konuÅŸtu. KalÄ±n, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya'nÄ±n polis zoruyla baÅŸkonsolosluÄŸa alÄ±nmamasÄ± ve zorla Almanya'ya götürülmesini deÄŸerlendirirken, daha sonra çÄ±kan olaylar hakkÄ±nda çarpÄ±cÄ± bir bilgi paylaÅŸtÄ±. KalÄ±n, "Hüseyin Kurt kardeÅŸimiz, köpeÄŸin saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, Hollanda'da Rotterdam'da boynunun kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da öÄŸrendik iki gün önce maalesef. AcÄ±larÄ± devam ettiÄŸi için doktora bir kez daha gidiyorlar, çok ciddi aÄŸrÄ± sancÄ± var diye. Boynunun da kritik bir yerden kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±kÄ±yor. Bu arkadaÅŸÄ±mÄ±z bu muameleyi hak edecek ne yaptÄ±? Ki Hollanda bireysel özgürlüklerin sÄ±nÄ±rsÄ±z olduÄŸu bir ülke. Ama bakÄ±yorsunuz Ä±rkçÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±n olduÄŸunu görüyoruz" dedi. Ä°brahim KalÄ±n, Hüseyin Kurt'un tedavisinin hastanede devam ettiÄŸini ve saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸunu söyledi.