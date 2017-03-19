Akdeniz'deki dengeler deÄŸiÅŸiyor Rusya Libya'ya asker yaÄŸdÄ±rÄ±yor

Avrupa'da oluÅŸan enerji aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ± doldurmaya Ã§alÄ±ÅŸan Rusya, Libya'ya mÃ¼dahale iÃ§in MÄ±sÄ±r'a asker konuÅŸlandÄ±rÄ±yor.

ABD'deki BaÅŸkan Donald Trump yönetimi, terör örgütü DEAÅž'la mücadele planÄ±nÄ± hayata geçirmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken Rusya bölgede hissedilen boÅŸluÄŸu ÅŸaÅŸÄ±rtan bir hÄ±zla doldurmaya devam ediyor. GeliÅŸmeler Rusya'nÄ±n enerji hatlarÄ±nÄ± kontrol altÄ±na almaya yönelik bir stratejiyle Avrupa'yÄ± batÄ±dan ve güneyden kuÅŸatmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ediyor. Moskova'nÄ±n Avrupa'yÄ± kuÅŸatma stratejisinin yeni bir halkasÄ± olarak ÅŸimdi de Libya'ya askeri müdahale hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± içinde olduÄŸu iddia ediliyor. Bölgeden gelen haberlere göre Rusya, Avrupa'nÄ±n enerji açÄ±ÄŸÄ±nÄ± besleyebilecek zenginlikte ve konumda olan baÅŸlÄ±ca ülkelerden Libya'ya müdahale için MÄ±sÄ±r'a askeri yÄ±ÄŸÄ±nak yapmaya baÅŸladÄ±.

LÄ°BYA'YLA SARSACAK

Libya'nÄ±n doÄŸusundaki MÄ±sÄ±r'a baÄŸlÄ± kÄ±yÄ± kenti Sidi Barrani'ye Rus özel kuvvetlerinin ve insansÄ±z hava araçlarÄ±nÄ± müdahale amacÄ±yla konuÅŸlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Rusya'nÄ±n Libya'da MÄ±sÄ±r'Ä±n desteklediÄŸi General Halife Haftar'a baÄŸlÄ± birliklere Kremlin'e baÄŸlÄ± özel ordularla eÄŸitim verdiÄŸi de iddia ediliyor. Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in Suriye'den sonra Libya'ya DEAÅž'la mücadele iddiasÄ±yla askeri müdahale için düÄŸmeye basmasÄ± halinde DoÄŸu Akdeniz'deki dengeler de bölgedeki pek çok aktörün hesabÄ±nÄ± altüst edebilecek ÅŸekilde deÄŸiÅŸecek.Suriye müdahalesiyle fiilen Türkiye'nin güney komÅŸusu haline gelen Rusya, Libya hamlesiyle Avrupa'nÄ±n da güney komÅŸusu olup önemli bir enerji hattÄ±na hâkim olma avantajÄ±nÄ± elde edecek.

Ä°SRAÄ°L'Ä°N YENÄ° GÖZDESÄ°

Geleneksel olarak ABD'nin bölgedeki uzantÄ±sÄ± görülen ve Washington'la son derece köklü iliÅŸkilere sahip olan Ä°srail ÅŸu sÄ±ralar Rusya'yÄ± her zamankinden fazla önemsiyor. Öyle ki son 2 yÄ±ldaki ziyaret trafiÄŸine bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netenyahu'nun Washington'dan çok Moskova'ya gittiÄŸi görülüyor.

(Kaynak: Habertürk)