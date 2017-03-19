Skandal harita TÃ¼rk topraklarÄ±nÄ± KÃ¼rdistan olarak gÃ¶steriyor

Irak'ta yayÄ±nlanan meteoroloji haritasÄ±nda TÃ¼rk topraklarÄ±nÄ± KÃ¼rdistan'Ä±n sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§ine alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin Mesut Barzani'ye yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ile bilinen kanalÄ± Rudaw, hava durumunun gösterildiÄŸi haritada Türkiye'nin illerini kendi topraklarÄ± gibi gösterdi. YayÄ±nlanan meteoroloji haritasÄ±nda Erzurum, Sivas, AÄŸrÄ±, Van, Malatya, Hatay, Mersin'i 'Kürdistan' sÄ±nÄ±rlarÄ± içinde gösterip hava durumu sunuldu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) BaÅŸkanÄ± Mesud Barzani'ye yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen Rudaw televizyon kanalÄ± hava durumu sunarken ekrana yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ± haritada Türkiye'nin doÄŸusunu 'Kürdistan' olarak verdi. GüneydoÄŸu Anadolu Bölgesinin tamamÄ±nÄ± ve DoÄŸu Anadolu bölgesinin tamamÄ±na yakÄ±nÄ±nÄ± 'Kürdistan' haritasÄ±nÄ±n içine sokan kanal, sosyal medyada tepki çekti. Sosyal medyada çok tepki çeken görüntüler, 2013 yÄ±lÄ±nda da gündeme gelmiÅŸti.