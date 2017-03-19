Ana Sayfa | DÃœNYA 19/03/2017 10:59

Skandal harita TÃ¼rk topraklarÄ±nÄ± KÃ¼rdistan olarak gÃ¶steriyor


Irak'ta yayÄ±nlanan meteoroloji haritasÄ±nda TÃ¼rk topraklarÄ±nÄ± KÃ¼rdistan'Ä±n sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§ine alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin Mesut Barzani'ye yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ile bilinen kanalÄ± Rudaw, hava durumunun gösterildiÄŸi haritada Türkiye'nin illerini kendi topraklarÄ± gibi gösterdi. YayÄ±nlanan meteoroloji haritasÄ±nda Erzurum, Sivas, AÄŸrÄ±, Van, Malatya, Hatay, Mersin'i 'Kürdistan' sÄ±nÄ±rlarÄ± içinde gösterip hava durumu sunuldu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) BaÅŸkanÄ± Mesud Barzani'ye yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen Rudaw televizyon kanalÄ± hava durumu sunarken ekrana yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ± haritada Türkiye'nin doÄŸusunu 'Kürdistan' olarak verdi. GüneydoÄŸu Anadolu Bölgesinin tamamÄ±nÄ± ve DoÄŸu Anadolu bölgesinin tamamÄ±na yakÄ±nÄ±nÄ± 'Kürdistan' haritasÄ±nÄ±n içine sokan kanal, sosyal medyada tepki çekti. Sosyal medyada çok tepki çeken görüntüler, 2013 yÄ±lÄ±nda da gündeme gelmiÅŸti.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

rusya askeri

Akdeniz'deki dengeler deÄŸiÅŸiyor Rusya Libya'ya asker yaÄŸdÄ±rÄ±yor

Avrupa'da oluÅŸan enerji aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ± doldurmaya Ã§alÄ±ÅŸan Rusya, Libya'ya mÃ¼dahale iÃ§in MÄ±sÄ±r'a asker konuÅŸlandÄ±rÄ±yor.


Hollanda'da kÃ¶peÄŸin Ä±sÄ±rdÄ±ÄŸÄ± HÃ¼seyin Kurt'un boynu da kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ

Hollanda-TÃ¼rkiye krizinde polisin kÃ¶pekle TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na saldÄ±rmasÄ± sonucu HÃ¼seyin Kurt'un hastanelik olmuÅŸtu. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, Kurt'un boynunun da kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

rakka operasyonu

TÃ¼rkiye'yi oyalayan ABD Rakka operasyonu iÃ§in tarih verdi

ABD, YPG'li terÃ¶ristlerle Suriye'nin Rakka kentinde yapacaÄŸÄ± operasyon iÃ§in tarih verirken, Pentagon SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Jeff Davis TÃ¼rkiye'ye henÃ¼z belli bir tarih olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.