Gerilim sÃ¼rÃ¼yor NATO Rusya'daki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± arttÄ±rÄ±yor

Avrupa'da Rusya ile NATO arasÄ±nda sÃ¼ren tartÄ±ÅŸma bÃ¼yÃ¼yor.

Ukrayna sorunu ve DoÄŸu Avrupa'daki askeri faaliyetler nedeniyle iliÅŸkilerinin gerildiÄŸi ve SoÄŸuk SavaÅŸ dönemini aratmayan Rusya ile NATO arasÄ±nda gerilim tÄ±rmanmaya devam ediyor. Moskova'nÄ±n askeri tatbikatlarÄ±nÄ± tehdit olarak gören NATO, Rusya sÄ±nÄ±rlarÄ±nda varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± arttÄ±rÄ±yor. Dün Ä°ngiltere'nin RAF Brize Norton havalimanÄ±ndan hareket eden 130 Ä°ngiliz askeri, Estonya'nÄ±n baÅŸkenti Tallin yakÄ±nlarÄ±ndaki Amari havaüssüne iniÅŸ yaptÄ±. Askerleri Ä°ngiltere'nin Estonya Büyükelçisi Burbbear Theresa ve Estonya 1. Piyade KomutanÄ± Albay Veiko-Vello Palm karÅŸÄ±ladÄ±. Sevkiyata devam eden Ä°ngiltere'nin zÄ±rhlÄ± birliklerinin de yola çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± ve Almanya'ya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Öte yandan Fransa, Estonya'ya 300 asker, 4 Leclerc tankÄ±, 13 VBCI piyade savaÅŸ aracÄ± ve çok sayÄ±da zÄ±rhlÄ± araç yollama kararÄ± aldÄ±.