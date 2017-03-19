Ana Sayfa | DÃœNYA 19/03/2017 15:35

Gerilim sÃ¼rÃ¼yor NATO Rusya'daki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± arttÄ±rÄ±yor

rusya ve nato

Avrupa'da Rusya ile NATO arasÄ±nda sÃ¼ren tartÄ±ÅŸma bÃ¼yÃ¼yor.

Ukrayna sorunu ve DoÄŸu Avrupa'daki askeri faaliyetler nedeniyle iliÅŸkilerinin gerildiÄŸi ve SoÄŸuk SavaÅŸ dönemini aratmayan Rusya ile NATO arasÄ±nda gerilim tÄ±rmanmaya devam ediyor. Moskova'nÄ±n askeri tatbikatlarÄ±nÄ± tehdit olarak gören NATO, Rusya sÄ±nÄ±rlarÄ±nda varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± arttÄ±rÄ±yor. Dün Ä°ngiltere'nin RAF Brize Norton havalimanÄ±ndan hareket eden 130 Ä°ngiliz askeri, Estonya'nÄ±n baÅŸkenti Tallin yakÄ±nlarÄ±ndaki Amari havaüssüne iniÅŸ yaptÄ±. Askerleri Ä°ngiltere'nin Estonya Büyükelçisi Burbbear Theresa ve Estonya 1. Piyade KomutanÄ± Albay Veiko-Vello Palm karÅŸÄ±ladÄ±. Sevkiyata devam eden Ä°ngiltere'nin zÄ±rhlÄ± birliklerinin de yola çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± ve Almanya'ya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Öte yandan Fransa, Estonya'ya 300 asker, 4 Leclerc tankÄ±, 13 VBCI piyade savaÅŸ aracÄ± ve çok sayÄ±da zÄ±rhlÄ± araç yollama kararÄ± aldÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

liberman

Ä°srail'den Suriye'ye bÃ¼yÃ¼k tehdit

Ä°sraillilere seslenen Liberman, Ä°srail uÃ§aklarÄ±nÄ±n Suriye'den tehdit almasÄ± durumunda tÃ¼m hava savunmasÄ±nÄ±n yerle bir edileceÄŸini belirtti.

kuzey kore

Kuzey Kore 18 Mart devrimini gerÃ§ekleÅŸtirdi

Yeni roket motorunun denemesini gerÃ§ekleÅŸtiren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bunun tarihi Ã¶neme sahip bir olay olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.


Skandal harita TÃ¼rk topraklarÄ±nÄ± KÃ¼rdistan olarak gÃ¶steriyor

Irak'ta yayÄ±nlanan meteoroloji haritasÄ±nda TÃ¼rk topraklarÄ±nÄ± KÃ¼rdistan'Ä±n sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§ine alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.