Kuzey Kore 18 Mart devrimini gerÃ§ekleÅŸtirdi

Yeni roket motorunun denemesini gerÃ§ekleÅŸtiren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bunun tarihi Ã¶neme sahip bir olay olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Kuzey Kore Merkezi Haber AjansÄ±nÄ±n (KCNA) haberine göre, yüksek itiÅŸ gücüne sahip yeni nesil roket motorunun denemesi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un katÄ±lÄ±mÄ±yla Sohae fÄ±rlatma tesisinde yapÄ±ldÄ±. Kim, törende yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, denemeyi "tarihi öneme sahip büyük bir olay" ÅŸeklinde tanÄ±mlayarak, yeni motorun Kuzey Kore'nin uzay programÄ± için "devrim niteliÄŸinde bir buluÅŸ" olduÄŸunu belirtti. Bu buluÅŸun ülkenin roket sanayisinde "18 Mart devrimi" olarak anÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ileri süren Kim, "Tüm dünya, bu buluÅŸun ne derece önemli ve büyük bir baÅŸarÄ± olduÄŸuna yakÄ±nda ÅŸahitlik edecektir." dedi. KCNA'nÄ±n haberinde, yeni nesil roket motorunun, Kuzey Kore uzay ve uydu fÄ±rlatma programlarÄ±nda kullanÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi.