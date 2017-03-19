Ana Sayfa | DÃœNYA 19/03/2017 16:21

Ä°srail'den Suriye'ye bÃ¼yÃ¼k tehdit

liberman

Ä°sraillilere seslenen Liberman, Ä°srail uÃ§aklarÄ±nÄ±n Suriye'den tehdit almasÄ± durumunda tÃ¼m hava savunmasÄ±nÄ±n yerle bir edileceÄŸini belirtti.

Ä°srail'in orta kesimlerindeki Ramat Gan kentine baÄŸlÄ± Tel HaÅžomer askeri üssünde Ä°sraillilere hitap eden Liberman, "Suriye rejimine ait savunma sistemleri tarafÄ±ndan taciz edilmesi durumunda, Ä°srail bu ülkenin tüm hava savunma bataryalarÄ±nÄ± yerle bir edecek. Ä°srail, Suriye'den Hizbullah'a silah taÅŸÄ±nmasÄ±na asla izin vermeyecektir." dedi.

SURÄ°YE'YE DÜZENLENEN HAVA SALDIRISI

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu da daha önce yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Ä°srail savaÅŸ uçaklarÄ±nÄ±n cuma günü Suriye'ye düzenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n "Hizbullah'a geliÅŸmiÅŸ silah transferini önlemek için yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve gerektiÄŸinde tekrar edeceÄŸini" söylemiÅŸti.

Ä°SRAÄ°L UÇAÄžININ DÜÅžÜRÜLMESÄ°

Suriye ordusu ise yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, bir Ä°srail uçaÄŸÄ±nÄ± düÅŸürdüklerini, bir diÄŸerini de vurduklarÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti. Ä°srail ordusu ise bu açÄ±klamayÄ± yalanlayarak, Ä°srail'e ait hiçbir savaÅŸ uçaÄŸÄ±nÄ±n zarar görmediÄŸini öne sürmüÅŸtü.

 

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