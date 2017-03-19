Ana Sayfa | DÃœNYA 19/03/2017 19:21

Hollanda'yÄ± eleÅŸtirdi MÄ±sÄ±r'da TÃ¼rkiye'ye destek veren imamÄ±n sonu geldi

cuma hutbesi

TÃ¼rkiye-Hollanda ve Almanya arasÄ±nda yaÅŸanan diplomatik krizin ardÄ±ndan MÄ±sÄ±r'daki bir cami imamÄ±nÄ±n cuma hutbesinde TÃ¼rkiye'yi destekleyen tavrÄ± nedeniyle gÃ¶revinden 3 ay uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Avrupa'nÄ±n antidemokratik uygulamalarÄ±na karÅŸÄ± mücadele veren Türkiye'ye Müslüman ülkelerden destekler gelmeye devam ederken, MÄ±sÄ±r'dan skandal bir haber geldi. Ülkedeki bir camide görevli imam, okuduÄŸu hutbe ile Türkiye'ye destek verdiÄŸi gerekçesiyle 3 ay görevinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.VakÄ±flar BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "Giza VakÄ±flar BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilisi tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan raporda, geçen hafta okuduÄŸu hutbede siyasi konulara deÄŸindiÄŸi belirtilen kentte görevli imamlardan Muhammed Abdulmabud'un üç ay görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verilmiÅŸtir." denildi.MÄ±sÄ±r'da yayÄ±n yapan Dream TV kanalÄ±na telefonla baÄŸlanan VakÄ±flar BakanlÄ±ÄŸÄ± Dini Ä°ÅŸler Genel Müdürü Cabir Tayig de Abdulmabud'un hutbenin konusu dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karak siyasi meselelere girdiÄŸini belirtti.Tayig, "Bize verilen bilgiye göre söz konusu imam, geçen hafta verdiÄŸi hutbede siyasi konulara girerek Türkiye ile Hollanda arasÄ±nda yaÅŸanan krize deÄŸindiÄŸi için hakkÄ±nda açÄ±lan soruÅŸturma sonuçlanana kadar görevinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.

"Ä°MAM, AYRIMCILIÄžA KARÅžI ONURLU BÄ°R TAVIR TAKINAN TÜRKÄ°YE'YÄ° SAVUNMUÅžTUR"

Öte yandan söz konusu karara tepki gösteren Eski VakÄ±flar BakanÄ± MüsteÅŸarÄ± Selam Abdulgavi, bakanlÄ±ÄŸÄ±n kararÄ±nÄ±n "kabul edilemez" olduÄŸunu söyledi.Abdulgavi, "Ä°mam, hutbede siyasi bir partiyi deÄŸil Ä°slam ve Müslümanlara yapÄ±lan ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± onurlu bir tavÄ±r takÄ±nan Müslüman Türkiye'yi savunmuÅŸtur." dedi.Dünya Müslüman Alimler BirliÄŸi üyesi ve MÄ±sÄ±r VakÄ±flar BakanlÄ±ÄŸÄ± bünyesinde görev yapan eski imam Abdulaziz Receb de görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan imamÄ±n MüslümanlarÄ±n genelini ilgilendiren bir konudan bahsettiÄŸini ifade etti.

"MÜSLÜMANLARIN GENELÄ°NÄ° Ä°LGÄ°LENDÄ°REN BÄ°R KONU"

Receb ÅŸunlarÄ± kaydetti:"Minberlerin siyasileÅŸtirilmemesi gerekir. Ancak hutbeler ülkenin gündemini ve sokakta konuÅŸulanlarÄ± da gayet tabi içerebilir. Bu normaldir ve hatta gereklidir. Ä°mam burada seçimlerde olduÄŸu gibi bir parti propagandasÄ± yapmÄ±yor. Hak ile batÄ±lÄ± ortaya koymak için MüslümanlarÄ±n genelini ilgilendiren bir konuyu gündeme getiriyor."MÄ±sÄ±r'da camiler ve imamlar VakÄ±flar BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± bulunuyor. BakanlÄ±k camilere temizlik iÅŸlerinden sorumlu bir kayyum ile sadece cuma günü namaz kÄ±ldÄ±rmak ve hutbe okumak için bir imam atÄ±yor.El-Ezher, Hüseyin, Amr bin As ve Seyyide Zeyneb gibi büyük camilerde cuma hutbeleri, El-Ezher ve diÄŸer üniversitelerde ders veren Ä°slami ilimler alanÄ±nda uzman öÄŸretim görevlileri ve profesörler tarafÄ±ndan okunuyor. DiÄŸer vakit namazlarÄ±nÄ± ise halktan kiÅŸiler kÄ±ldÄ±rÄ±yor.

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