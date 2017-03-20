Peru'daki sel felaketi 75 can aldÄ±

GÃ¼ney Amerika Ã¼lkelerinden Peru'da yaÅŸanan sel felaketi nedeniyle 75 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaç ve KÄ±zÄ±lay Dernekleri Federasyonundan (IFRC) yapÄ±lan açÄ±klamada, sel nedeniyle 70 bin kiÅŸinin evini kaybettiÄŸi belirtildi.IFRC'nin Peru Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü verilerine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamaya göre, ülkeyi etkisi altÄ±na alan yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yol açtÄ±ÄŸÄ± su taÅŸkÄ±nlarÄ± ve toprak kaymasÄ± sonucu 75 kiÅŸi öldü. Sel nedeniyle 625 bin kiÅŸinin evleri ve ürünleri zarar gördü.AçÄ±klamada, IFRC'nin ülkedeki durumu KÄ±zÄ±lhaç ile birlikte yakÄ±ndan takip ettiÄŸi ve yardÄ±ma hazÄ±r olduÄŸu ifade edilerek, ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n en azÄ±ndan nisan ayÄ±na kadar devam edeceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.

"UluslararasÄ± destek gerekiyorsa hazÄ±rÄ±z"

IFRC Amerika Bölge Müdürü Walter Cotte, KÄ±zÄ±lhaç'Ä±n sahadaki ilk deÄŸerlendirmelerinin ülkedeki zararÄ±n inanÄ±lmaz boyutlarda olduÄŸunu gösterdiÄŸini vurgulayarak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Birçok insan evini kaybetti. YaÅŸamlarÄ±nÄ± yeniden inÅŸa etmek için desteÄŸe ihtiyaç duyacaklar. Peru'nun kuzeyi 1990'lÄ± yÄ±llarÄ±n sonlarÄ±ndan bu yana böyle bir ÅŸeyi yaÅŸamadÄ±. Peru KÄ±zÄ±lhaçÄ± ve gönüllüler bu tip felaketler için iyi hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ ve eÄŸitilmiÅŸ durumdalar. Bununla beraber, uluslararasÄ± destek gerekiyorsa biz hazÄ±rÄ±z."Ülke genelinde ÅŸubat ayÄ± baÅŸÄ±nda etkili olan selde en az 23 kiÅŸi ölmüÅŸ, 37 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Sel nedeniyle 994 bina, 14 köprü ve 46 kilometre karayolunun kullanÄ±lamaz hale geldiÄŸi bildirilmiÅŸti.