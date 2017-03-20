Fransa'daki saldÄ±rÄ±larÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren saldÄ±rgan ile ilgili Ã§arpÄ±cÄ± bilgiler

Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te polise ateÅŸ aÃ§an ve daha sonra Orly HavalimanÄ±'nda devriye gezen askerleri Ã¶ldÃ¼ren saldÄ±rganÄ±n alkol ve uyuÅŸturucunun etkisinde olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi

FransÄ±z basÄ±nÄ±nÄ±n adli kaynaklara dayanarak verdiÄŸi bilgiye göre, cumartesi sabahÄ± önce bir banliyöde yol kontrolü yapan polislere ateÅŸ eden, daha sonra bir bara girerek havaya ateÅŸ açÄ±p içeridekileri tehdit eden ve ardÄ±ndan da Orly HavalimanÄ±'nda devriye gezen askerlere saldÄ±rdÄ±ktan sonra öldürülen Belgacem'in otopsisi tamamlandÄ±. Belgacem'in saldÄ±rÄ±lar sÄ±rasÄ±nda alkol ve uyuÅŸturucu etkisinde olduÄŸu belirlendi.

SaldÄ±rganÄ±n kanÄ±nda 0,93 oranÄ±nda alkol, uyuÅŸturucu ve kokain tespit edildi. Belgacem'in saldÄ±rÄ± sonrasÄ± gözaltÄ±na alÄ±nan babasÄ± da oÄŸlunun alkol ve uyuÅŸturucu kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, olayÄ±n meydana geldiÄŸi gün alkolün etkisinde olduÄŸunu belirtmiÅŸti. AynÄ± gün 39 yaÅŸÄ±ndaki saldÄ±rganÄ±n evine yapÄ±lan baskÄ±nda da uyuÅŸturucu bulunmuÅŸtu.

Bu arada saldÄ±rÄ± günü gözaltÄ±na alÄ±nan Belgacem'in babasÄ±, erkek kardeÅŸi ve kuzeninin serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±.Paris savcÄ±sÄ± François Molins, saldÄ±rÄ±dan sonra düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Belgacem'in, havalimanÄ± terminalinde devriye gezen askerlere saldÄ±rmadan önce “SilahlarÄ±nÄ±zÄ± yere bÄ±rakÄ±n. Ben burada Allah adÄ±na ölmeye geldim. Birçok kiÅŸi ölecek” diye baÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti. SaldÄ±rganÄ±n, bir kadÄ±n askerin tüfeÄŸini almak istemesi üzerine, iki dakika süreyle boÄŸuÅŸma yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden savcÄ±, daha sonra bu kiÅŸinin diÄŸer askerler tarafÄ±ndan vurularak etkisiz hale getirildiÄŸini belirtmiÅŸti.

Kaynak: Hürriyet