Beyaz Saray'da yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin detaylarÄ± ÅŸok etti

ABD'ye resmi ziyaret gerÃ§ekleÅŸtiren Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, Amerikan BaÅŸkanÄ± Donald Trump'la Beyaz Saray'da gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi basÄ±na kapalÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin detaylarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, "Türkiye bizi mültecilerle tehdit ediyor" diyen Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'e, "Onlar birçok AB ülkesinden fazla üzerlerine düÅŸeni yaptÄ±" sözleriyle cevap verdi.

Beyaz Saray'dan elde edinilen son bilgilere göre, Merkel'in ABD BaÅŸkanÄ± Trump'a Türkiye'yi de ÅŸikayet ettiÄŸi öÄŸrenildi.

KONU SÄ°ZÄ°N BÄ°LDÄ°ÄžÄ°NÄ°Z GÄ°BÄ° DEÄžÄ°L

BasÄ±na kapalÄ± bir saat gerçekleÅŸtirilen toplantÄ±da, "Türkiye bizi ve Avrupa'yÄ± göçmenlerle tehdit ediyor. Son dönemlerde gerilim yaÅŸÄ±yoruz" diyen Merkel'e Trump'Ä±n "Türkiye, göçmenler konusunda tüm Avrupa ülkelerinden daha çok taviz verdi. Tablo sizin bildiÄŸiniz gibi deÄŸil" sözleri ile neye uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±. Trump'Ä±n cevabÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸa dönen Merkel'in konuyu kapatarak, iki ülke iliÅŸkilerinden bahsetti.

ÅžANSÖLYE'YE SOÄžUK DUÅž

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Beyaz Saray'daki görüÅŸmede Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'in elini sÄ±kmamasÄ±, Amerikan kamuoyu ve medyasÄ±nda günün en çok tartÄ±ÅŸÄ±lan konularÄ±ndan biri olmuÅŸtu. Merkel'i Beyaz Saray'da ilk kez aÄŸÄ±rlayan Trump'Ä±n, Merkel'in elini sÄ±kmamasÄ± ikili buluÅŸmaya damgasÄ±nÄ± vurmuÅŸtu. Muhabirlerin, iki liderin tokalaÅŸmasÄ±nÄ± istemesi üzerine Merkel'in Trump'a dönerek, "El sÄ±kÄ±ÅŸalÄ±m mÄ±?" sorusuna Trump karÅŸÄ±lÄ±k vermemiÅŸti.