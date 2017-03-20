400 yÄ±l Ã¶nce batan gemilerden hazine Ã§Ä±ktÄ±

Ã‡in'in gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki SÄ±Ã§uan eyaletinde, Minciang ve Cinciang nehirlerinin kesiÅŸtiÄŸi noktada yaklaÅŸÄ±k 4 yÃ¼zyÄ±l Ã¶nce batan gemilerden altÄ±n, gÃ¼mÃ¼ÅŸ, bronz ve diÄŸer deÄŸerli madenlerden yapÄ±lmÄ±ÅŸ 10 bini aÅŸkÄ±n eÅŸya bulundu

Åžinhua ajansÄ±, Çinli arkeologlarÄ±n nehir yataÄŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± kazÄ±lar sÄ±rasÄ±nda çÄ±karÄ±lan eÅŸyalar arasÄ±nda çok sayÄ±da madeni para, kÄ±lÄ±ç, bÄ±çak, mücevher ve demir mÄ±zraÄŸÄ±n bulunduÄŸunu duyurdu.SÄ±çuan Kültür VarlÄ±klarÄ± ve Arkeolojik AraÅŸtÄ±rmalar Enstitüsü Direktörü Gao Dalun, gemilerden çÄ±karÄ±lan eÅŸyalar üzerindeki kabartmalarÄ±n açÄ±kça seçilebildiÄŸini ve iÅŸçiliÄŸinin kusursuz olduÄŸunu söyledi.Eyalet baÅŸkenti ÇÄ±ngdu'nun 50 kilometre güneyinde, Minciang ve Cinciang nehirlerinin kesiÅŸtiÄŸi noktada bulunan hazinenin, Ming HanedanlÄ±ÄŸÄ± askerlerinin saldÄ±rÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda batan isyancÄ± köylü lideri Cang Åžiancong'a ait teknelerde taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± sanÄ±lÄ±yor.ArkeologlarÄ±n, gelecek ayÄ±n sonuna kadar sürdüreceÄŸi su altÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda daha çok parça bulunmasÄ± bekleniyor.