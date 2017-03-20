DÃ¼nya bu fotoÄŸrafÄ± konuÅŸuyor Trump mesaj mÄ± verdi

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, ABD baÅŸkanÄ± Donald Trump ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde kÄ±zÄ± Ä°vanka'ya bakÄ±ÅŸlarÄ±yla dikkat Ã§ekerken, Trump'Ä±n kÄ±zÄ±yla mesaj verdiÄŸi sÃ¶yleniyor.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n el sÄ±kÄ±ÅŸmayÄ± reddetmesinin ardÄ±ndan Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel bu kez de Trump'Ä±n kÄ±zÄ± Ivanka Trump'a bakÄ±ÅŸlarÄ±yla sosyal medyada çok konuÅŸuldu. Trump'Ä±n Beyaz Saray'da kabul ettiÄŸi Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'in yanÄ±nda Trump'Ä±n kÄ±zÄ± Ivanka Trump da yer aldÄ±. Resmi bir ünvanÄ± bulunmamasÄ±na raÄŸmen Merkel'in hemen yanÄ±nda oturan Ivanka'ya Almanya BaÅŸbakanÄ±'nÄ±n bakÄ±ÅŸlarÄ± dikkat çekti. Ivanka Trump'Ä±n yanÄ±na oturduÄŸunu gören Merkel, bir süre sorgulayan bakÄ±ÅŸlar atsa da daha sonra Ivanka ile sohbet etmeye baÅŸladÄ±. Trump'Ä±n Merkel'e kÄ±zÄ± üzerinden mesaj verdiÄŸi iddia ediliyor. Donald Trump'Ä±n Merkel'e "Benimle diyaloÄŸu ancak kÄ±zÄ±m üzerinden kurabilirsin" mesajÄ±nÄ± verdiÄŸi ileri sürülüyor.