Ana Sayfa | DÃœNYA 20/03/2017 14:41

Hollanda'da seÃ§im skandalÄ± oy kullanma merkezinde porno mu gÃ¶sterildi

Enschede Belediyesi sÃ¶zcÃ¼sÃ¼

Hollanda'da yapÄ±lan seÃ§imde oy kullanma merkezinde porno film gÃ¶sterildiÄŸi iddiasÄ±nÄ± Enschede Belediyesi sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ doÄŸruladÄ±.

Hollanda'da geçen hafta yapÄ±lan seçimler sÄ±rasÄ±nda bir oy kullanma merkezinde +18'lik film gösterildiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. Ülkenin doÄŸusunda yer alan Overijssel eyaletine baÄŸlÄ± Enschede kentindeki bir oy kullanma merkezinde, oy sayÄ±mÄ±nÄ±n sürdüÄŸü sÄ±rada, +18'lik film gösterildi. Ä°ngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; +18'lik film, oy kullanma merkezine dönüÅŸtürülen yerel bir futbol kulübünün kantininde bulunan dev ekrana yansÄ±tÄ±ldÄ±. Olay yerinde çekilen ve kÄ±sa süre içinde viral olan fotoÄŸraf, görevliler oy sayÄ±mÄ± yaparken, ekranda +18'lik filmin döndüÄŸünü gösteriyor. SkandalÄ±n bazÄ± kulüp üyelerinin 'ÅŸaka olsun diye' seçim yayÄ±nÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kanalÄ±, erotik kanalla deÄŸiÅŸtirmesinden kaynaklandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Enschede Belediyesi sözcüsü, skandalÄ± doÄŸrularken, "Bu Photoshop deÄŸil. Tabii ki övgüyü hak etmiyor ve asla yaÅŸanmamalÄ±ydÄ±. Böyle bir ÅŸeyin bir daha olmayacaÄŸÄ± konusunda bize söz verdiler." dedi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

merkel ve ivanka

DÃ¼nya bu fotoÄŸrafÄ± konuÅŸuyor Trump mesaj mÄ± verdi

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, ABD baÅŸkanÄ± Donald Trump ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde kÄ±zÄ± Ä°vanka'ya bakÄ±ÅŸlarÄ±yla dikkat Ã§ekerken, Trump'Ä±n kÄ±zÄ±yla mesaj verdiÄŸi sÃ¶yleniyor.

suriye

Suriye'de Ã§atÄ±ÅŸmalar gÃ¼Ã§lendi bombalar yaÄŸÄ±yor

Suriye'nin merkezi Åžam'a top mermileri ve roketler yaÄŸarken, Cobar bÃ¶lgesinde patlayÄ±cÄ± yÃ¼klÃ¼ araÃ§larla ve bombacÄ±larÄ±n kendilerini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iki ayrÄ± eylem planÄ± gerÃ§ekleÅŸtiriliyor.

batÄ±k gemiler

400 yÄ±l Ã¶nce batan gemilerden hazine Ã§Ä±ktÄ±

Ã‡in'in gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki SÄ±Ã§uan eyaletinde, Minciang ve Cinciang nehirlerinin kesiÅŸtiÄŸi noktada yaklaÅŸÄ±k 4 yÃ¼zyÄ±l Ã¶nce batan gemilerden altÄ±n, gÃ¼mÃ¼ÅŸ, bronz ve diÄŸer deÄŸerli madenlerden yapÄ±lmÄ±ÅŸ 10 bini aÅŸkÄ±n eÅŸya bulundu