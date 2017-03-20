Hollanda'da seÃ§im skandalÄ± oy kullanma merkezinde porno mu gÃ¶sterildi

Hollanda'da yapÄ±lan seÃ§imde oy kullanma merkezinde porno film gÃ¶sterildiÄŸi iddiasÄ±nÄ± Enschede Belediyesi sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ doÄŸruladÄ±.

Hollanda'da geçen hafta yapÄ±lan seçimler sÄ±rasÄ±nda bir oy kullanma merkezinde +18'lik film gösterildiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. Ülkenin doÄŸusunda yer alan Overijssel eyaletine baÄŸlÄ± Enschede kentindeki bir oy kullanma merkezinde, oy sayÄ±mÄ±nÄ±n sürdüÄŸü sÄ±rada, +18'lik film gösterildi. Ä°ngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; +18'lik film, oy kullanma merkezine dönüÅŸtürülen yerel bir futbol kulübünün kantininde bulunan dev ekrana yansÄ±tÄ±ldÄ±. Olay yerinde çekilen ve kÄ±sa süre içinde viral olan fotoÄŸraf, görevliler oy sayÄ±mÄ± yaparken, ekranda +18'lik filmin döndüÄŸünü gösteriyor. SkandalÄ±n bazÄ± kulüp üyelerinin 'ÅŸaka olsun diye' seçim yayÄ±nÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kanalÄ±, erotik kanalla deÄŸiÅŸtirmesinden kaynaklandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Enschede Belediyesi sözcüsü, skandalÄ± doÄŸrularken, "Bu Photoshop deÄŸil. Tabii ki övgüyü hak etmiyor ve asla yaÅŸanmamalÄ±ydÄ±. Böyle bir ÅŸeyin bir daha olmayacaÄŸÄ± konusunda bize söz verdiler." dedi.