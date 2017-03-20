Son dakika Rusya TÃ¼rkiyeâ€™yi arkadan vurdu

Rusya, YPG ile anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve Afrin yakÄ±nlarÄ±nda bir Ã¼s kurulacaÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ±.

Rusya'nÄ±n, terör örgütü PKK'nÄ±n Suriye kolu YPG ile anlaÅŸarak, bu ülkenin kuzeyinde üs kurduÄŸu iddia edilmiÅŸti. AyrÄ±ca Rus bayraklÄ± araçlarÄ±n Afrin'de fotoÄŸraflarÄ± paylaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Rusya'dan bu iddiaya yalanlama geldi.

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, YPG'lilerin eÄŸitimi için Afrin'de askeri üs kurulacaÄŸÄ±na iliÅŸkin bilgilerin doÄŸruyu yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan açÄ±klamada 'Afrin yakÄ±nlarÄ±nda Kürt birlikler ile Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiÄŸi bölgede Rusya'nÄ±n Suriye'deki AteÅŸkesi Ä°zleme Merkezi'nin bir ÅŸubesinin açÄ±lacaÄŸÄ±' bildirildi.