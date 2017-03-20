Federaller iÅŸ baÅŸÄ±nda Trump Rusya arasÄ±ndaki iliÅŸki incelenecek

FBI DirektÃ¶rÃ¼, Trump'Ä±n seÃ§im kampanyasÄ± ile Rusya arasÄ±ndaki baÄŸÄ±n ve Rusya'nÄ±n 2016 ABD seÃ§imlerine mÃ¼dahalesi olduÄŸu iddialarÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Federal SoruÅŸturma Bürosu (FBI) Direktörü James B. Comey, baÅŸkan Donald Trump ile Rusya arasÄ±nda var olduÄŸu ileri sürülen iliÅŸkinin soruÅŸturulduÄŸunu ilk kez resmi olarak duyurdu. FBI Direktörü Direktörü James B. Comey, bugün yapÄ±lan istihbarat duruÅŸmasÄ±ndaki açÄ±klamasÄ±nda, Rus hükümetinin 2016 seçimlerine müdahale etme çabalarÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturmanÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul etti ve Trump kampanyasÄ± ortaklarÄ± ile Rus hükümeti arasÄ±nda var olduÄŸu iddia edilen soruÅŸturmanÄ±n da dosyada olduÄŸunu söyledi. Comey, soruÅŸturmada, kampanya ve Kremlin arasÄ±nda herhangi bir koordinasyon olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve herhangi bir suç iÅŸlenip iÅŸlenmediÄŸini araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. SoruÅŸturmanÄ±n beklenmedik bir ÅŸekilde yapÄ±lmasÄ±na yönelik James B. Comey, "Ancak olaÄŸan dÄ±ÅŸÄ± koÅŸullar altÄ±nda, kamunun çÄ±karÄ±na olduÄŸu yerde bunu yapmak uygun olabilir" dedi.

"OBAMA YÖNETÄ°MÄ° UYARILARI GÖRMEZDEN GELDÄ°"

ABD Temsilciler Meclisi Ä°stihbarat Komitesi BaÅŸkanÄ± Cumhuriyetçi Nunes ise, "Gerçek ÅŸu ki, Rusya, ABD'nin seçimle ilgili veri tabanlarÄ±na saldÄ±rÄ± düzenledi fakat bu komite için ÅŸok olmadÄ±. Rusya'nÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±, yÄ±llardÄ±r yakÄ±ndan izliyoruz. Rus otoritesinin baskÄ±cÄ± tehditleri yoÄŸun bir ilgi odaÄŸÄ± haline geldi" diye konuÅŸtu. Konuyu çok kez Obama yönetimine ilettiklerini anlatan Nunes, "Fakat Obama yönetimi, tüm kanÄ±tlara karÅŸÄ±, komite kararÄ± olan Putin'le olan iliÅŸkileri 'sÄ±fÄ±rlayabileceÄŸimiz' uyarÄ±larÄ±nÄ± rutin olarak görmezden gelmiÅŸtir" diye konuÅŸtu.

"TRUMP VE ORTAKLARINA KARÅžI GÖZETÄ°M MÜMKÜN"

Komite baÅŸkanÄ± Devin Nunes, duruÅŸmanÄ±n, Rusya'nÄ±n 2016 seçimi sÄ±rasÄ±nda ABD'ye karÅŸÄ± ne tür faaliyette bulunduÄŸu konusunda çok sayÄ±da kilit soruna odaklanmasÄ±nÄ± umduÄŸunu söyledi. Nunes, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n tele kulak iddialarÄ±na iliÅŸkin ise, "AçÄ±k konuÅŸmak gerekirse, Trump'Ä±n telefonlarÄ± dinlemediÄŸini biliyoruz. Ancak, BaÅŸkan Trump ve ortaklarÄ±na karÅŸÄ± diÄŸer gözetim faaliyetlerinin uygulanmasÄ± hala mümkün" dedi.

"RUSLAR DEMOKRASÄ°MÄ°ZE KARIÅžTI"

Adam B. Schiff ise, "Rus müdahalesinin bu kadar yakÄ±n bir seçimin belirleyicisi olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± asla bilemeyiz. Gerçekten de, pek çok küçük deÄŸiÅŸikliÄŸin farklÄ± bir sonuca yol açabileceÄŸi bir kampanyada bilinmiyor. Daha da önemlisi, araÅŸtÄ±rmamÄ±zÄ±n amaçlarÄ± için önemi yok. Önemli olan ne? Ruslar demokrasimize baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde karÄ±ÅŸtÄ±lar ve seçim kampanyasÄ±yla iliÅŸkili kiÅŸiler de dahil olmak üzere ABD vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n yardÄ±mÄ±nÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± henüz bilmiyoruz. BaÅŸsavcÄ± da dahil olmak üzere Trump'Ä±n kampanya görevlilerinin birçoÄŸunun, Rusya ve Rusya'nÄ±n menfaatleri ile baÄŸlarÄ± var. Öte yandan, Trump kampanyasÄ±nda RuslarÄ± desteklemek ya da yatÄ±ÅŸtÄ±rmak sadece ciddi bir suç deÄŸil, aynÄ± zamanda tarihimizdeki demokrasimizin en ÅŸok edici ihanetlerinden birini de temsil eder" ifadelerini kullandÄ±.