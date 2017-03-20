200 yaÅŸÄ±nÄ± gÃ¶rmek isteyen banker hayatÄ±nÄ± kaybetti

ABD'li milyarder iÅŸadamÄ± David Rockefeller, 101 yaÅŸÄ±nda hayata veda etti.

Dünya ekonomisinde oldukça nüfuzlu bir isim olarak görülen ve Amerikan kapitalizmiyle özdeÅŸlemiÅŸ ÅŸahÄ±slardan olan David Rockefeller kronik kalp yetmezliÄŸinden 101 yaÅŸÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.6 kalp nakli, 3 böbrek ve 2 de ciÄŸer nakli operasyonu geçiren David Rockefeller, 100 yaÅŸÄ±na girdiÄŸinde yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "200. doÄŸum günümü de kutlamak istiyorum" ÅŸeklinde konuÅŸmuÅŸtu.

DAVÄ°D ROCKEFELLER KÄ°MDÄ°R?

Dünya imparatorluÄŸu" ve "Yeni dünya düzeni" gibi söylemleri dikkat çekmiÅŸ ve geniÅŸ tepki toplamÄ±ÅŸtÄ±r. Rockefeller ailesinin üyelerinden olup Amerikan Ä°ç SavaÅŸÄ±nda ismini savaÅŸ gelirleriyle ve Standard Oil Company ÅŸirketinin kurucusu olup ÅŸirketi petrolden elde ettikleri mirasÄ±yla bugünün Rockefeller ÅŸirketler grubunun kurucusu John D. Rockefeller'in büyük oÄŸlu, Chase Bank'Ä±n eski baÅŸkanÄ± olup ÅŸu anda bankanÄ±n uzantÄ±sÄ± olan JPMorgan Chase'in ortaklarÄ±ndandÄ±r. New York'ta sayÄ±lÄ± milyarderlerden biridir. Rockefeller ÅŸirketler grubuna üyesi olan Abby, John D. III, Nelson, Laurance and Winthrop isminde beÅŸ kardeÅŸi vardÄ±r. 2008 yÄ±lÄ±nda Harvard Üniversitesi'ne 100.000.000 $ baÄŸÄ±ÅŸta bulunmuÅŸtur.David Rockefeller'in sahibi olduÄŸu ÅŸirketler, yönettiÄŸi ve yardÄ±m ettiÄŸi fonlar, sivil organizasyonlar dernekler, baÅŸta 1904 yÄ±lÄ±nda kurulan dünyanÄ±n dört yanÄ±nda öÄŸrencilere burs veren Rockefeller VakfÄ±[3] ve diÄŸer vakÄ±flar ve kuruluÅŸlarÄ± ile dünyanÄ±n neredeyse yarÄ±sÄ±ndan bile fazla bir etki alanÄ±na sahip olup öÄŸrencilere gelecek vaat eden binlerce gence verilen ünlü Rockefeller öÄŸrenim bursu ülkelerin siyasetinde önemli rol oynar. David Rockefeller ailesi adÄ±na CFR'nin onursal baÅŸkanÄ±dÄ±r. Rockefeller ailesinin ve baÅŸkanÄ± David Rockefeller'in hayÄ±rsever olarak adlandÄ±rdÄ±klarÄ± ÅŸirketleri, dernek ve organizasyon gibi faaliyetleri birçok yazar ve aktivist tarafÄ±ndan eleÅŸtirilmektedir.