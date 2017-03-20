Ana Sayfa | DÃœNYA 20/03/2017 20:58

Brexit sÃ¼recinin baÅŸlayacaÄŸÄ± tarih belli oldu

Theresa May

Ä°ngiltere'nin Avrupa BirliÄŸi'nden (AB) Ã§Ä±kma niyetini resmen ortaya koyacak maddenin iÅŸletilmesiyle ilgili plan AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk'un ofisi ile paylaÅŸÄ±ldÄ±

AçÄ±klamada, BaÅŸbakan May'in AB üyesi 27 ülkeye Brexit müzakerelerinin mümkün olan en kÄ±sa sürede baÅŸlamasÄ±nÄ± isteyeceÄŸi birer mektup yazacaÄŸÄ± da vurgulandÄ±.

Ä°ngiltere'nin 50'inci maddeyi resmen iÅŸletmesinden önce, ayrÄ±lma koÅŸullarÄ± ve gelecekteki iliÅŸkilerin nasÄ±l ÅŸekillendirileceÄŸi müzakere edilemiyor.

Her ÅŸey takvime uygun ÅŸekilde ilerlerse, müzakerelerin iki yÄ±l sürmesi ve Ä°ngiltere'nin Mart 2019'da birlikten çÄ±kmasÄ± bekleniyor.May'in, 50'inci maddeyi resmen iÅŸletmesinin ardÄ±ndan parlamentoda da bir konuÅŸma yapmasÄ± bekleniyor.23 Haziran 2016'da yapÄ±lan referandumda Britanya seçmeninin yüzde 51,9'u, AB'den çÄ±kma yönünde oy kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Kaynak: BBC Türkçe
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