Ana Sayfa | DÃœNYA 20/03/2017 21:04

Defalarca kalp nakli olan Ã¼nlÃ¼ milyarder hayatÄ±nÄ± kaybetti

David Rockeffeler

Standard Oil'in kurucususunun torunu, 101 yaÅŸÄ±ndaki David Rockeffeler 6 kez kalp nakli olmuÅŸtu. ABD'li Ã¼nlÃ¼ milyarder evinde uyurken hayatÄ±nÄ± kaybetti

Ünlü ÅŸirket Standard Oil'in kurucusu John.D. Rockefeller’in torunu, 101 yaÅŸÄ±ndaki David Rockeffeler'in New York'ta Pocantico Hills'teki evinde uykusunda hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi açÄ±klandÄ±.

6 kez kalp nakli olmuÅŸtu

Ailenin sözcüsü Fraser Seitel, Rockefeller'in kalp yetmezliÄŸi nedeniyle vefat ettiÄŸini belirtti.DünyanÄ±n önde gelen zenginlerinden Rockefeller'a, 6 kez kalp nakli yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. 

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