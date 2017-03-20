Defalarca kalp nakli olan Ã¼nlÃ¼ milyarder hayatÄ±nÄ± kaybetti

Standard Oil'in kurucususunun torunu, 101 yaÅŸÄ±ndaki David Rockeffeler 6 kez kalp nakli olmuÅŸtu. ABD'li Ã¼nlÃ¼ milyarder evinde uyurken hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ünlü ÅŸirket Standard Oil'in kurucusu John.D. Rockefeller’in torunu, 101 yaÅŸÄ±ndaki David Rockeffeler'in New York'ta Pocantico Hills'teki evinde uykusunda hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi açÄ±klandÄ±.
6 kez kalp nakli olmuÅŸtu
Ailenin sözcüsü Fraser Seitel, Rockefeller'in kalp yetmezliÄŸi nedeniyle vefat ettiÄŸini belirtti.DünyanÄ±n önde gelen zenginlerinden Rockefeller'a, 6 kez kalp nakli yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.