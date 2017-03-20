Ana Sayfa | DÃœNYA 20/03/2017 21:41

Ä°ngiliz fizikÃ§i Stephen Hawking uzaya gidiyor

Stephen Hawking

ÃœnlÃ¼ Ä°ngiliz fizikÃ§i Stephen Hawking, uzaya gitmeyi planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu

Ä°ngiliz fizikçi Stephen Hawking, Ä°ngiltere'deki ITV kanalÄ±nda bir programa yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Ä°ngiliz iÅŸ adamÄ± Richard Branson'Ä±n Virgin Galactic adlÄ± uzay turizm ÅŸirketiyle uzaya çÄ±kmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Üç çocuk sahibi Hawking, uzaya gitmekten duyacaÄŸÄ± mutluluÄŸu çocuk sahibi olmakla kÄ±yasladÄ±. 

"Beni kimse uzaya götürmez diye düÅŸünüyordum ancak Branson bana Virgin Galactic'te bir koltuk teklif etti." diyen 75 yaÅŸÄ±ndaki Hawking, kendisinin de teklife hemen "Evet" yanÄ±tÄ±nÄ± verdiÄŸini aktardÄ±.

 

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