Ana Sayfa | DÃœNYA 21/03/2017 07:09

TÃ¼rkiye'ye yasak koyan Hollanda PKK yandaÅŸlarÄ±na izin verdi

hollanda

TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik bazÄ± yasaklar koyan Hollanda, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK yandaÅŸlarÄ±nÄ±n gÃ¶sterilerine izin verdi

Terör örgütü PKK yandaÅŸlarÄ±, Hollanda'nÄ±n verdiÄŸi izinle Lahey kentinde terörist baÅŸÄ± Abdullah Öcalan'Ä±n posterleri ve örgütü simgeleyen bez parçalarÄ± ile yürüyüÅŸ yaptÄ±.Nevruz kutlamasÄ± olarak sunulan etkinliÄŸe yaklaÅŸÄ±k 200 kiÅŸi katÄ±ldÄ±. YapÄ±lan konuÅŸmalarda, anayasa referandumunda "hayÄ±r" oyu verilmesi gerektiÄŸi belirtildi.

Çifte standart

Hollanda'nÄ±n Avrupa BirliÄŸi (AB) terör örgütleri listesinde olmasÄ±na raÄŸmen PKK'ya verdiÄŸi izin çifte standart olarak deÄŸerlendiriliyor.PKK'ya izin veren Hollanda, Türk bakanlarÄ±n etkinlik düzenlemesini ise engellemiÅŸti. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu'nun uçaÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ izni iptal edilmiÅŸ, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya da sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmiÅŸti. Hükümet, bu engellemelere, "güvenlik ve kamu düzenini" gerekçe göstermiÅŸti.

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