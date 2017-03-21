Donald Trump yÃ¶netiminin koyduÄŸu yeni yasak Ä°stanbul'u da kapsÄ±yor

Donald Trump'Ä±n sekiz Ã¼lkeden ABD'ye yapÄ±lan uÃ§uÅŸlarda vatandaÅŸlarÄ±n elektronik cihaz taÅŸÄ±malarÄ±nÄ± yasakladÄ±ÄŸÄ± iddia edildi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n bu kez bambaÅŸka bir yasaÄŸa daha imza attÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Buna göre Trump yönetimi sekiz ülkeden ABD'ye yapÄ±lan uçuÅŸlarda; yolcularÄ±n, cep telefonundan büyük elektronik cihazlarÄ± yanlarÄ±na almalarÄ±nÄ± yasakladÄ±. Bu yasaÄŸÄ±n dünya genelindeki havalimanlarÄ±ndan ABD'ye yapÄ±lan direkt uçuÅŸlarÄ± kapsadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdü. Ä°ddiaya göre bu kentlerden biri Ä°stanbul.

ÜRDÜN HAVAYOLLARI'NDAN AÇIKLAMA

Ürdün Kraliyet HavayollarÄ± (Royal Jordanian Airlines), Twitter hesabÄ±ndan, Kuzey Amerika uçuÅŸlarÄ±nda çoÄŸu elektronik cihazÄ±n kabinlere alÄ±nmasÄ±nÄ± yasaklayacaklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Åžirket, daha sonra sildiÄŸi tweetinde ÅŸu ifadelere yer verdi:

"ABD'nin ilgili bakanlÄ±klarÄ±ndan verilen talimatlar gereÄŸince ABD'ye giden veya ABD'den gelen tüm uçuÅŸlarÄ±mÄ±zda elektronik ve elektrikli cihazlarÄ±n yolcu kabinine alÄ±nmasÄ±nÄ±n kati bir surette yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± deÄŸerli yolcularÄ±mÄ±za bildiriyoruz. Cep telefonlarÄ± ve tÄ±bbi cihazlarÄ±na uçuÅŸ sÄ±rasÄ±nda gereksinim duyulduÄŸundan bu cihazlar yasak dahilinde deÄŸiller."

AçÄ±klamada uygulamanÄ±n salÄ± günü baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± duyuran ÅŸirket, yasaÄŸÄ±n Montreal, New York, Chicago ve Detroit uçuÅŸlarÄ±nda uygulanacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

SUUDÄ° HAVAYOLU ÅžÄ°RKETÄ° DE Ä°DDÄ°AYI DOÄžRULADI

Suudi Arabistan'Ä±n El Riyad gazetesi ise Suudi hükümetinin sivil havacÄ±lÄ±k otoritelerini yasak konusunda bilgilendiÄŸini yazdÄ±. Suadia Hava YollarÄ± da Twitter hesabÄ± üzerinden bu iddiayÄ± doÄŸruladÄ±.Havayolu ÅŸirketi, 22 Mart'tan itibaren uygulanmaya baÅŸlanmak üzere kabinlere cep telefonundan büyük tüm elektronik cihazlarÄ±n alÄ±nmasÄ±nÄ±n yasak olduÄŸunu ifade etti.