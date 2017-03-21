ÃœnlÃ¼ fizikÃ§i Stephen Hawking uzaya Ã§Ä±kÄ±yor

Ä°ngiliz fizikÃ§i Stephen Hawking,, bir uzay turizm ÅŸirketiyle uzaya Ã§Ä±kmayÄ± planlÄ±yor

Dünyaca ünlü Ä°ngiliz fizikçi Stephen Hawking, Ä°ngiltere'deki ITV kanalÄ±nda bir programa yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Ä°ngiliz iÅŸ adamÄ± Richard Branson'Ä±n Virgin Galactic adlÄ± uzay turizm ÅŸirketiyle uzaya çÄ±kmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Üç çocuk sahibi Hawking, uzaya gitmekten duyacaÄŸÄ± mutluluÄŸu çocuk sahibi olmakla kÄ±yasladÄ±.

"Beni kimse uzaya götürmez diye düÅŸünüyordum ancak Branson bana Virgin Galactic'te bir koltuk teklif etti." diyen 75 yaÅŸÄ±ndaki Hawking, kendisinin de teklife hemen "Evet" yanÄ±tÄ±nÄ± verdiÄŸini aktardÄ±.