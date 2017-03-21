TÃ¼rk kÃ¶kenli milletvekilinden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a Ã¶zÃ¼r Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Almanya'da TÃ¼rk kÃ¶kenli milletvekili Cemile Giousouf CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n 'Nazi' benzetmeleri nedeniyle Merkel'den Ã¶zÃ¼r dilemesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu

HÄ±ristiyan Birlik Partileri Meclis Grubu Uyum PolitikalarÄ± Sorumlusu Cemile Giousouf, Berlin'de yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Merkel'e yönelik 'Nazi' benzetmelerinin Almanya'da yaÅŸayan Türk kökenliler arasÄ±nda hoÅŸ karÅŸÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.Giousouf, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n sözlerini "dayanaktan yoksun suçlamalar" olarak tanÄ±mladÄ± ve bu açÄ±klamalarÄ±n, Almanya'daki Türk kökenlileri de memnun etmediÄŸini öne sürdü.

TÜRK ALMAN Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ°

HÄ±ristiyan Demokrat Birlik (CDU) milletvekili Giousouf, "Aksine birçok Türk kökenli çirkin düÅŸmanca tavÄ±rlarÄ± sadece utanç verici buluyor. Bu suçlamalar AlmanyalÄ± Türklerin imajÄ±na ve Almanya'daki Türk ve Almanlar arasÄ±ndaki iliÅŸkilere zarar veriyor" iddiasÄ±nda bulundu

ERDOÄžAN ÖZÜR DÄ°LESÄ°N DEDÄ°

Giousouf, ardÄ±ndan da CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, BaÅŸbakan Merkel'den özür dilemesi gerektiÄŸini savundu.

MECLÄ°S'E GÄ°REN Ä°LK MÜSLÜMAN

1978 doÄŸumlu olan Giousouf, Hristiyan Demokratlardan Meclis'e giren ilk Müslüman aday olarak tanÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.Giousouf, BatÄ± Trakya'dan Almanya'ya göç eden Gümilcine'li bir ailenin kÄ±zÄ±.