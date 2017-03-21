DiyarbakÄ±r'daki Nevruz kutlamalarÄ±na bÄ±Ã§akla girmek isterken vuruldu

DiyarbakÄ±r'da yapÄ±lan Nevruz kutlamalarÄ±na bÄ±Ã§akla girmek isteyen bir vatandaÅŸ polisten kaÃ§Ä±nca vuruldu.

DiyarbakÄ±r'da Nevruz kutlamalarÄ± baÅŸlamadan önce alana bÄ±çakla girmek isteyen bir kiÅŸi ile polisler arasÄ±nda kovalamaca yaÅŸandÄ±. Polis, bu kiÅŸiyi vurdu. DiyarbakÄ±r'da vatandaÅŸlar, Nevruz etkinliÄŸinin yapÄ±lacaÄŸÄ± BaÄŸlar ilçesindeki alana gelmeye baÅŸladÄ±. Miting alanÄ±nda geniÅŸ güvenlik önlemleri alÄ±nÄ±rken, 5 ayrÄ± noktada arama noktasÄ± oluÅŸturuldu. Nevruz nedeniyle kentte 5 bin polisin görevlendirildiÄŸi öÄŸrenildi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUÅžTU

HDP, DBP ve DTK'nÄ±n organize ettiÄŸi DiyarbakÄ±r'daki Nevruz kutlamasÄ± nedeniyle hareketlilik baÅŸladÄ±. VatandaÅŸlar, sabah saatlerinden itibaren kutlamanÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± BaÄŸlar ilçesinde Newroz Park'a gelmeye baÅŸladÄ±. Nevruz alanÄ±na giden yollarda uzun araç konvoylarÄ± oluÅŸtu. TÄ±kanan trafik nedeniyle alana gitmek isteyenler, araçlardan inip yürümek zorunda kaldÄ±.

400 YERLÄ° VE YABANCI GAZETECÄ° NEVRUZ'U TAKÄ°P EDÄ°YOR

EtkinliÄŸin yapÄ±lacaÄŸÄ± alanÄ±n çevresinde ise polis dün geceden itibaren yollarÄ± barikatlarla trafiÄŸe kapattÄ±. Bomba imha uzmanlarÄ± sabah saatlerinde bomba arama köpekleri eÅŸliÄŸinde tüm alanÄ± ve platformu aradÄ±. Alan çevresine de 5 ayrÄ± kontrol noktasÄ± kuruldu. Kentte, Nevruz nedeniyle 5 bin polisin görevlendirildiÄŸi öÄŸrenildi. Saat 11.00'da baÅŸlamasÄ± planlanan kutlamada, HDP'nin grup sözcüsü ve ÅžanlÄ±urfa milletvekili Osman Baydemir ile görevden alÄ±nan Mardin BüyükÅŸehir Belediyesi BaÅŸkanÄ± Ahmet Türk'ün konuÅŸma yapmasÄ± bekleniyor. EtkinliÄŸi, 400 yerli ve yabancÄ± gazeteci de takip ediyor.