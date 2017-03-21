DÃ¼nya AtatÃ¼rkÃ§Ã¼leri Ä°stanbulâ€™da kucaklaÅŸtÄ±

DÃ¼nyadaki AtatÃ¼rkÃ§Ã¼ler bir kez daha TÃ¼rkiye Cumhuriyetiâ€™nin bÃ¶lÃ¼nmez bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, laik demokratik parlamenter demokrasinin gerekliliÄŸini kararlÄ±lÄ±kla haykÄ±rdÄ±.

Dünyadaki Atatürkçüler bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüÄŸünü, laik demokratik parlamenter demokrasinin gerekliliÄŸini kararlÄ±lÄ±kla haykÄ±rdÄ±. 17-19 Mart tarihinde Ä°stanbul'da gerçekleÅŸen Atatürkçü DüÅŸünce Dünya Platformu ( ADDP) genel kurulu sonuç bildirgesine göre toplantÄ±ya Kartal Belediye BaÅŸkanÄ± Op.Dr.AltÄ±nok Öz, ADD Genel Merkezi'nden ( Ankara ) Genel BaÅŸkan Tansel ÇölaÅŸan,BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± TBMM Eski BaÅŸkanvekili Uluç Gürkan, Yönetim Kurulu üyelerinden Prof.Dr.Muzaffer EryÄ±lmaz, Safa Yenice,Özgün ÅžimÅŸek,AydÄ±n Esen, ADDP Sözcüsü Dr.Hakan Bulut katÄ±ldÄ±lar. Birinci Dünya SavaÅŸÄ±’nda OsmanlÄ± topraklarÄ± üzerindeki muhteris taleplerin gerçekleÅŸmesi Mustafa Kemal önderliÄŸinde zaferle sonuçlanan KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ± ile önlenmiÅŸtir. Üç kÄ±tada yüz yÄ±l süren savaÅŸlar sonucunda yorgun, bitkin ve fakir kalan Anadolu topraklarÄ± üzerinde 15 yÄ±l gibi kÄ±sa bir süre içinde ulus bilinci ve ulusal kalkÄ±nma büyük bir hÄ±zla gerçekleÅŸtirilerek yeni bir ülke kurulmuÅŸtur. Cumhuriyetin ilkeleri bu süreç içerisinde ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r.

Atatürk ilkeleri adÄ± ile özetlenen Cumhuriyet ilkelerinin yÄ±pratÄ±lmasÄ± tehlikesi karÅŸÄ±sÄ±nda Ankara’da kurulan Atatürkçü DüÅŸünce DerneÄŸi ve aynÄ± amaç ile diÄŸer ülkelerde kurulan Atatürk deÄŸerlerine, Cumhuriyet ilkelerine baÄŸlÄ± dernekler; dünyanÄ±n dört bir tarafÄ±nda Cumhuriyetin bölünmez bütünlüÄŸüne, baÄŸÄ±msÄ±z, laik ve hukuk devletimizin devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ± yönünde kararlÄ±lÄ±kla çalÄ±ÅŸmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.

Günümüzde Türkiye ve dünyanÄ±n içinde bulunduÄŸu ÅŸartlar ‘Atatürkçü DüÅŸünce’yi rehber edinmiÅŸ dernek ve kiÅŸilerin bir araya gelerek daha etkin çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± gerekli kÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

Bu gereklilik çerçevesinde ve ülkemizin içinde bulunduÄŸu hassas dönemde tüm dünyadaki Atatürkçülere büyük sorumluluk düÅŸtüÄŸü noktasÄ±ndan hareketle 18 Eylül 2016 tarihinde dünyanÄ±n çeÅŸitli ülkelerinden 21 Atatürkçü dernek Dortmund’da bir araya gelerek ATATÜRKÇÜ DÜÅžÜNCE DÜNYA PLATFORMU (ADDP) adÄ± ile güçlerini birleÅŸtirme ve dayanÄ±ÅŸma kararÄ± almÄ±ÅŸlardÄ±r. Bu dayanÄ±ÅŸma ve iÅŸ birliÄŸi kararÄ± Dortmund’da ‘DORTMUND RUHU’ nu ortaya çÄ±karmÄ±ÅŸtÄ±r. ‘DORTMUND RUHU’ tüm dünyadaki Atatürkçülerin birlik, beraberlik ve dayanÄ±ÅŸmalarÄ±na yönelik bir kÄ±vÄ±lcÄ±m olmuÅŸtur.

ADDP’nin, 18-19 Mart 2017 tarihlerinde Ä°stanbul Kartal Belediyesi Büyükada Tesisleri'nde ilk Genel Kurul’u gerçekleÅŸmiÅŸtir. Genel Kurul’un Çanakkale Zaferi’nin 102. YÄ±l dönümüyle aynÄ± günde gerçekleÅŸmesi Genel Kurul’a ayrÄ± bir ruh katmÄ±ÅŸtÄ±r. Genel Kurul’da 1915 Çanakkale ruhunun mevcudiyeti tüm katÄ±lÄ±mcÄ±larca hissedilmiÅŸtir.

Jale ÖZER SWAILES – Ä°ngiltere ADD

Genel Kurul ADDP Yönergesi’ni kabul etmiÅŸ ve bu yönerge uyarÄ±nca ilk Yönetim Kurulu’nu görevlendirmiÅŸtir. ADDP Yönetim Kurulu’na seçilen üyeler ve temsil ettikleri Atatürkçü dernekler ÅŸunlardÄ±r:

- Dr. Hakan AKBULUT - ADD Genel Merkez -

- Jale ÖZER SWAILES – Ä°ngiltere ADD

- Mevlit DENÄ°Z – Almanya Hessen ADD

- Ä°lknur BORAY – Amerika ASA

- Mustafa SÖNMEZ – Ä°sveç ADD

- Yusuf GENÇ – Avusturya ADD

- Ferhat DERVÄ°Åž – Kosova Filizler AD

- Dr. Süleyman SOYTÜRK – Almanya Dortmund ADD

-AyÅŸenur KAZOKOÄžLU – Almanya Baden Würtemberg ADD

- Halil ABDULLAH – Makedonya AD

Yönetim Kurulu, seçilmesine müteakip görev daÄŸÄ±lÄ±mÄ± yapmÄ±ÅŸ, Dr. Hakan AKBULUT ADDP BaÅŸkanÄ±, Jale ÖZER ve Mevlit DENÄ°Z ADDP BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ± olarak belirlenmiÅŸtir. Yönetim Kurulu’nun diÄŸer üyeleri de kendi aralarÄ±nda görev daÄŸÄ±lÄ±mÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirmiÅŸlerdir.

Genel Kurul’da, ADDP üyesi derneklerin kendi bölgelerinde ve birlikte yapacaklarÄ± faaliyetler görüÅŸülmüÅŸ, önümüzdeki dönemlerde Türkiye’de ve yurtdÄ±ÅŸÄ±nda ülkemiz ve vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z ile ilgili konularÄ± izleyerek, birlikte deÄŸerlendirmek konusunda görüÅŸ birliÄŸine varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

Bu kapsamda olmak üzere, Hollanda ile son günlerde ortaya çÄ±kan gerginliklerde AKP iktidarÄ±nÄ±n, kasÄ±t olduÄŸu kanÄ±sÄ±nÄ± uyandÄ±ran, yönetim yetersizliÄŸinin ülkemiz itibar ve görünümünü olumsuz etkilemesi yanÄ±nda yurtdÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n üzerinde yoÄŸunlaÅŸan yabancÄ± düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±na yeni malzemeler verdiÄŸi ve bunun sonucunda maalesef önümüzdeki günlerde vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n huzur ve istikrarÄ±nÄ±n bozulmasÄ±na yönelik geliÅŸmeler doÄŸurabileceÄŸi endiÅŸesi gündeme gelmiÅŸtir.

Ä°ki kutuplu dünyada ideolojilere dayanan sistemlerin çöktüÄŸü, doÄŸan ideolojik boÅŸluÄŸun saÄŸ otoriter iktidarlar tarafÄ±ndan doldurulduÄŸu bir zaman diliminde ülkemiz de, belli merkezlerce planlanmÄ±ÅŸ bir iktidarÄ±n elinde çaÄŸ dÄ±ÅŸÄ± bir yaÅŸama sürüklenmeye çalÄ±ÅŸÄ±lmaktadÄ±r.

ADDP, Atatürk Ä°lke ve Devrimleri Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda ülkemizdeki karanlÄ±k odaklara kararlÄ±lÄ±kla karÅŸÄ± çÄ±kma gayretlerini artÄ±rarak sürdürecektir. ADDP de dünyada ortaya çÄ±kan ideolojik boÅŸluÄŸun Atatürk ilkelerinin sistemleÅŸtirilerek ideoloji haline getirilmesi ile doldurulabileceÄŸi ve bu sayede dünyada barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ±n saÄŸlanabileceÄŸi düÅŸüncesi ile çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±racaktÄ±r.

ADDP üyesi dernekler Genel Kurul'da ayrÄ±ca 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleÅŸecek referandumda ‘HAYIR’ çÄ±kacaÄŸÄ±na olan inançlarÄ±nÄ± teyit etmiÅŸler, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda sürdürmekte olduklarÄ± HAYIR kampanyalarÄ±na tüm hÄ±zla devam etme kararÄ±nÄ± vurgulamÄ±ÅŸlardÄ±r.

Genel Kurul’da bir sonraki ADDP toplantÄ±sÄ±nÄ±n 9-11 Haziran 2017 tarihlerinde Ä°sveç ADD’nin ev sahipliÄŸinde Stockholm’de gerçekleÅŸtirilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.