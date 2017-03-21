Ivanka Trump Beyaz Saray'a taÅŸÄ±nÄ±yor devlet sÄ±rrÄ± olan belgelere eriÅŸebilecek

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n kÄ±zÄ± Ivanka Trump'a Beyaz Saray'da bir ofis tahsis edilecek

Yetkililer ayrÄ±ca Trump'Ä±n 35 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±nÄ±n resmi bir rolü olmamasÄ±na raÄŸmen "devlet sÄ±rrÄ±" niteliÄŸindeki belgelere eriÅŸiminin olacaÄŸÄ±nÄ± da doÄŸruladÄ±.Ivanka Trump'Ä±n Politico'ya konuÅŸan avukatÄ± Donald Trump'Ä±n kÄ±zÄ±nÄ±n, baÅŸkana geniÅŸ bir yelpazede danÄ±ÅŸmanlÄ±k vereceÄŸini ve baÅŸkanÄ±n "gözü kulaÄŸÄ±" olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Donald Trump'Ä±n 20 Ocak'ta baÅŸkanlÄ±k görevini devralmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÄ±zÄ± da onunla birlikte dünya liderleriyle görüÅŸtüÄŸü toplantÄ±lara katÄ±lmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Kendi giyim markasÄ± bulunan Ivanka Trump, böylece babasÄ±na danÄ±ÅŸmanlÄ±k yapan kocasÄ± Jared Kushner ile birlikte çalÄ±ÅŸmaya baÅŸlayacak.ABD'de Trump ailesinin politik ve ticari faaliyetleri arasÄ±nda net bir çizgi bulunmamasÄ± tartÄ±ÅŸmalara sebep oluyor.