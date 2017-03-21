ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson BelÃ§ika'ya gitmeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, 5-6 Nisan'da BelÃ§ika'da yapÄ±lacak olan NATO toplantÄ±sÄ±na katÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± yerine MÃ¼steÅŸar Tom Shannon'un gideceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Belçika'nÄ±n Brüksel kentinde 5-6 Nisan tarihlerinde yapÄ±lacaÄŸÄ± açÄ±klanan NATO DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'na ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson'un katÄ±lmayacaÄŸÄ± açÄ±klandÄ±. ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda görevli üst düzey yetkili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Tillerson'un gelecek ay gerçekleÅŸecek toplantÄ± sÄ±rasÄ±nda Moskova'da olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. Yetkili, Bakan Tillerson'un bu hafta içerisinde DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyona dahil ülkelerin dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± ile görüÅŸeceÄŸine dikkati çekerek, nisan içerisinde ise G7 toplantÄ±larÄ±na katÄ±lmak üzere Ä°talya'ya geçeceÄŸini söyledi.Tillerson'un Ä°talya ziyareti sonrasÄ±nda Rusya'ya gideceÄŸini kaydeden yetkili, "NATO DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nda ABD'yi MüsteÅŸar Tom Shannon temsil edecek." ifadesini kullandÄ±. Tillerson'un NATO toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmamasÄ± durumunda, 2003 yÄ±lÄ±ndan beri bu bir ilk olacak.