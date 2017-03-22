Ä°ngiltere TÃ¼rkiye dahil 6 Ã¼lkeden gelecek vatandaÅŸlara o yasaÄŸÄ± koydu

Ä°ngiltere, aralarÄ±nda TÃ¼rkiye'nin de bulunduÄŸu 6 Ã¼lkeden gelen direkt uÃ§uÅŸlarda kabinin iÃ§inde elektronik cihazlarÄ±n alÄ±nmasÄ±nÄ± yasakladÄ±

Yasak kapsamÄ±ndaki diÄŸer ülkeler ise Lübnan, Ürdün, MÄ±sÄ±r, Tunus ve Suudi Arabistan.

BaÅŸbakanlÄ±k'tan yapÄ±lan açÄ±klamada; uzunluÄŸu 16, geniÅŸliÄŸi 9,3 ve derinliÄŸi de 1,5 santimetreden fazla olan her türlü elektronik cihazÄ±n yasak kapsamÄ±nda olduÄŸunu ve kabin içine alÄ±nmayacaÄŸÄ± belirtildi. Bu cihazlarÄ±n uçaÄŸÄ±n bagajÄ±na verilen bavul veya çantalara konulmasÄ± gerekiyor.

BaÅŸbakanlÄ±k Sözcüsü, hükümetin bu önlemleri "gerekli ve uygun" olarak nitelendirdiÄŸini söyledi.

Sözcü ayrÄ±ca, BaÅŸbakan Theresa May'in bu konuyla ilgili bir dizi toplantÄ±ya baÅŸkanlÄ±k ettiÄŸini ve nihai kararÄ±n sivil havacÄ±lÄ±k güvenliÄŸiyle ilgili bu sabah yapÄ±lan toplantÄ±da alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sözlerine ekledi.

Sözcü, "Hava güvenliÄŸi sistemimizde yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z deÄŸiÅŸiklik kararlarÄ± hafife alÄ±nmamalÄ±dÄ±r. Seyahat eden kiÅŸilerin güvenliÄŸini saÄŸlamak için harekete geçmekten çekinmeyiz ve bu yeni önlemlerin yol açabileceÄŸi sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± en az düzeye indirmek için uluslararasÄ± ortaklarÄ±mÄ±zla yakÄ±n iÅŸbirliÄŸi yapÄ±yoruz" dedi.

Ä°ngiltere'nin koyduÄŸu yasak kapsamÄ±ndaki Ä°ngiliz havayolu ÅŸirketleri ÅŸunlar:

British Airways

EasyJet

Jet2.com

Monarch

Thomas Cook

Thomson

Ä°ngiltere'nin koyduÄŸu yasak kapsamÄ±ndaki diÄŸer ülke havayolu ÅŸirketleri ÅŸunlar:

Türk Hava YollarÄ±

Pegasus

Atlas-Global

Middle East Airlines

Egyptair

Royal Jordanian

Tunis Air

Saudia

ABD'de yasak 8 ülkeyi kapsÄ±yor

Nüfusunun çoÄŸu Müslüman olan 8 ülkenin toplam 10 havaalanÄ±ndan ABD'ye yapÄ±lan direkt seferlerde kabin içine cep telefonundan büyük elektronik cihazlarÄ±n taÅŸÄ±nmasÄ± geçici olarak yasaklanmÄ±ÅŸyÄ±.

ABD Ä°ç Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n getirdiÄŸi yasak kapsamÄ±nda, Türk Hava YollarÄ±'nÄ±n Ä°stanbul Atatürk HavalimanÄ± çÄ±kÄ±ÅŸlÄ± ABD seferleri de yer alÄ±yor. ABD'li yetkililer bir dizi cihazÄ±n içine patlayÄ±cÄ± madde saklanabileceÄŸi uyarÄ±sÄ± yapÄ±yor.

ABD'nin yasakladÄ±ÄŸÄ± cihazlar:

Dizüstü bilgisayarlar

Tablet bilgisayarlar

Elektronik kitaplar

FotoÄŸraf makineleri

TaÅŸÄ±nabilir DVD oynatÄ±cÄ±lar

Oyun konsollarÄ±

TaÅŸÄ±nabilir yazÄ±cÄ±lar

BBC muhabiri Daniel Sandford, Ä°ngiltere'nin kararÄ±nÄ±n "çok açÄ±k bir ÅŸekilde ABD ile koordineli bir ÅŸekilde hareket etme çabasÄ± olduÄŸunu" ifade etti.

Sandford ayrÄ±ca, geçen yÄ±l içerisinde Somali'de bir uçakta meydana gelen patlamanÄ±n bir dizüstü bilgisayarÄ±n içine yerleÅŸtirilen bombadan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve alÄ±nan önlemlerin de benzer bir olayÄ±n önlenmesini amaçladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Kaynak: BBC Türkçe