Ä°ngiltere TÃ¼rkiye dahil 6 Ã¼lkeden gelecek vatandaÅŸlara o yasaÄŸÄ± koydu

Ä°ngiltere, aralarÄ±nda TÃ¼rkiye'nin de bulunduÄŸu 6 Ã¼lkeden gelen direkt uÃ§uÅŸlarda kabinin iÃ§inde elektronik cihazlarÄ±n alÄ±nmasÄ±nÄ± yasakladÄ±
Yasak kapsamÄ±ndaki diÄŸer ülkeler ise Lübnan, Ürdün, MÄ±sÄ±r, Tunus ve Suudi Arabistan.
BaÅŸbakanlÄ±k'tan yapÄ±lan açÄ±klamada; uzunluÄŸu 16, geniÅŸliÄŸi 9,3 ve derinliÄŸi de 1,5 santimetreden fazla olan her türlü elektronik cihazÄ±n yasak kapsamÄ±nda olduÄŸunu ve kabin içine alÄ±nmayacaÄŸÄ± belirtildi. Bu cihazlarÄ±n uçaÄŸÄ±n bagajÄ±na verilen bavul veya çantalara konulmasÄ± gerekiyor.
BaÅŸbakanlÄ±k Sözcüsü, hükümetin bu önlemleri "gerekli ve uygun" olarak nitelendirdiÄŸini söyledi.
Sözcü ayrÄ±ca, BaÅŸbakan Theresa May'in bu konuyla ilgili bir dizi toplantÄ±ya baÅŸkanlÄ±k ettiÄŸini ve nihai kararÄ±n sivil havacÄ±lÄ±k güvenliÄŸiyle ilgili bu sabah yapÄ±lan toplantÄ±da alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sözlerine ekledi.
Sözcü, "Hava güvenliÄŸi sistemimizde yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z deÄŸiÅŸiklik kararlarÄ± hafife alÄ±nmamalÄ±dÄ±r. Seyahat eden kiÅŸilerin güvenliÄŸini saÄŸlamak için harekete geçmekten çekinmeyiz ve bu yeni önlemlerin yol açabileceÄŸi sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± en az düzeye indirmek için uluslararasÄ± ortaklarÄ±mÄ±zla yakÄ±n iÅŸbirliÄŸi yapÄ±yoruz" dedi.
Ä°ngiltere'nin koyduÄŸu yasak kapsamÄ±ndaki Ä°ngiliz havayolu ÅŸirketleri ÅŸunlar:
British Airways
EasyJet
Jet2.com
Monarch
Thomas Cook
Thomson
Ä°ngiltere'nin koyduÄŸu yasak kapsamÄ±ndaki diÄŸer ülke havayolu ÅŸirketleri ÅŸunlar:
Türk Hava YollarÄ±
Pegasus
Atlas-Global
Middle East Airlines
Egyptair
Royal Jordanian
Tunis Air
Saudia
ABD'de yasak 8 ülkeyi kapsÄ±yor
Nüfusunun çoÄŸu Müslüman olan 8 ülkenin toplam 10 havaalanÄ±ndan ABD'ye yapÄ±lan direkt seferlerde kabin içine cep telefonundan büyük elektronik cihazlarÄ±n taÅŸÄ±nmasÄ± geçici olarak yasaklanmÄ±ÅŸyÄ±.
ABD Ä°ç Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n getirdiÄŸi yasak kapsamÄ±nda, Türk Hava YollarÄ±'nÄ±n Ä°stanbul Atatürk HavalimanÄ± çÄ±kÄ±ÅŸlÄ± ABD seferleri de yer alÄ±yor. ABD'li yetkililer bir dizi cihazÄ±n içine patlayÄ±cÄ± madde saklanabileceÄŸi uyarÄ±sÄ± yapÄ±yor.
ABD'nin yasakladÄ±ÄŸÄ± cihazlar:
Dizüstü bilgisayarlar
Tablet bilgisayarlar
Elektronik kitaplar
FotoÄŸraf makineleri
TaÅŸÄ±nabilir DVD oynatÄ±cÄ±lar
Oyun konsollarÄ±
TaÅŸÄ±nabilir yazÄ±cÄ±lar
BBC muhabiri Daniel Sandford, Ä°ngiltere'nin kararÄ±nÄ±n "çok açÄ±k bir ÅŸekilde ABD ile koordineli bir ÅŸekilde hareket etme çabasÄ± olduÄŸunu" ifade etti.
Sandford ayrÄ±ca, geçen yÄ±l içerisinde Somali'de bir uçakta meydana gelen patlamanÄ±n bir dizüstü bilgisayarÄ±n içine yerleÅŸtirilen bombadan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve alÄ±nan önlemlerin de benzer bir olayÄ±n önlenmesini amaçladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.