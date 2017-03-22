Ana Sayfa | DÃœNYA 22/03/2017 07:09

KÄ±zlarÄ± Ã¼zerinden yolsuzluk yapan bakan istifa etti

Le Roux

Fransa Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Bruno Le Roux, hakkÄ±nda Ã§Ä±kan yolsuzluk iddialarÄ± Ã¼zerine gÃ¶revinden istifa etti

SuçlamalarÄ± reddeden Le Roux, yine de soruÅŸturmanÄ±n hükümeti etkilememesi için istifasÄ±nÄ± verdiÄŸini duyurdu.Bir basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyen Sosyalist bakan, kÄ±zlarÄ±nÄ±n yaz aylarÄ±nda parlamentoda çalÄ±ÅŸarak para kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu iÅŸin kaÄŸÄ±t üzerinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± François Hollande, bakan Le Roux'nun istifasÄ±nÄ± kabul ederken yerine de Ticaret BakanÄ± Matthias Fekl'i atadÄ±.

Le Roux'un kÄ±zlarÄ± 15-16 yaÅŸlarÄ±ndayken maaÅŸ almaya baÅŸladÄ± ve toplam 24 adet sözleÅŸme sonucu 55 bin avro para kazandÄ±.

Dün ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±

Bakana yönelik suçlamalar bir televizyon kanalÄ±nÄ±n Pazartesi günü bakana, kÄ±zlarÄ±nÄ±n 2009-2016 arasÄ± yazlarÄ± çalÄ±ÅŸarak kazandÄ±klarÄ± paralar üzerine soru sormasÄ±yla ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.Vekillerin aile üyelerini parlamentoda çalÄ±ÅŸtÄ±rmalarÄ± yasal ve Fransa'da sÄ±kça rastlanan bir olay. Fakat televizyon programÄ±nÄ±n yapÄ±mcÄ±larÄ± sözleÅŸmelerin ikisinin kÄ±zlarÄ±n staj ve yaz okuluyla çakÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya çÄ±kardÄ±.

Le Roux'nun ofisi ise kÄ±zlarÄ±n aldÄ±klarÄ± para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda tüm iÅŸlerini yerine getirdiklerini açÄ±kladÄ±.Merkez saÄŸÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± François Fillon da benzer bir suçlamayla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmÄ±ÅŸtÄ±.

Skandal ortaya çÄ±kmadan önce cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n favori adayÄ± olarak görülen Fillon, ÅŸimdi anketlerde üçüncü sÄ±rada.

 
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