Beyaz Saray aÃ§Ä±kladÄ± Trump NATO Zirvesine katÄ±lacak

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, 25 MayÄ±s'ta BrÃ¼ksel'de yapÄ±lacak NATO Zirvesine katÄ±lacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, 25 MayÄ±s'ta Belçika'nÄ±n baÅŸkenti Brüksel'de gerçekleÅŸtirilecek NATO Devlet ve Hükümet BaÅŸkanlarÄ± Zirvesi'ne katÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.Beyaz Saray'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Trump'Ä±n Brüksel'deki zirveye katÄ±lÄ±mÄ±yla ilgili detaylar paylaÅŸÄ±ldÄ±.

NATO'nun önemine vurgu yapÄ±lan açÄ±klamada, "BaÅŸkan, NATO nezdindeki mevkidaÅŸlarÄ± ile görüÅŸmeyi ve ittifak için hayati öneme sahip terörle mücadele ve sorumluluk paylaÅŸÄ±mÄ± gibi konularÄ± tartÄ±ÅŸmayÄ± sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla bekliyor." ifadesine yer verildi.AyrÄ±ca açÄ±klamada, Trump ile NATO Genel Sekreteri John Stoltenberg'in 12 Nisan'da Beyaz Saray'da bir araya geleceÄŸi duyuruldu.Seçim kampanyasÄ± sürecinden itibaren ABD'nin NATO'ya diÄŸer üyelerden daha fazla savunma harcamasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve diÄŸer ülkelerin daha fazla katkÄ± saÄŸlamasÄ± gerektiÄŸini savunan Trump, göreve geldikten sonra da aynÄ± tezini savunmaya devam etti. Yine de baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna oturduktan sonra NATO ittifakÄ±nÄ±n önemine daha fazla vurgu yapmaya baÅŸlayan Trump'Ä±n Brüksel'deki zirvede nasÄ±l bir açÄ±lÄ±m yapacaÄŸÄ± merakla bekleniyor.