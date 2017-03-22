UNICEF aÃ§Ä±kladÄ± 2040 yÄ±lÄ±na kadar 600 milyon Ã§ocuk Ã¶lebilir

UNICEF, su kaynaklarÄ±nÄ±n hÄ±zla bitmesiyle beraber 2040 yÄ±lÄ±na kadar 600 milyon Ã§ocuÄŸun Ã¶lÃ¼m ya da hastalÄ±k riski bulunacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Çocuklara YardÄ±m Fonu (UNICEF), "Dünya Su Günü"nde yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± raporunda iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi, giderek artan kuraklÄ±klar ve dünyanÄ±n birçok yerinde yaÅŸanan çatÄ±ÅŸmalar nedeniyle güvenli su kaynaklarÄ±nÄ±n hÄ±zla tükenmesinin çocuklar üzerindeki etkilerine dikkati çekti.Rapora göre, her geçen yÄ±l suya olan talep arttÄ±ÄŸÄ± ancak güvenli su kaynaklarÄ±nÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ± dünyada 36 ülke "son derece ciddi su sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±" yaÅŸÄ±yor.Dünyada her gün 5 yaÅŸ altÄ± 800'den fazla çocuk temiz su ve hijyene eriÅŸimi olmadÄ±ÄŸÄ± için ishalden hayatÄ±nÄ± kaybediyor.Su kaynaklarÄ±nÄ±n hÄ±zla azalmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla 2040 yÄ±lÄ±na kadar dünya genelinde her 4 çocuktan biri yani 600 milyon çocuk ölüm ya da hastalÄ±k riski yaÅŸayacak.

"Çocuklar su bulmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken saldÄ±rÄ±lara maruz kalÄ±yor"

Raporda ayrÄ±ca kuraklÄ±ÄŸÄ±n vurduÄŸu bölgelerdeki birçok çocuÄŸun her gün saatlerce temiz içme suyu bulmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken okula gidememesi ve kÄ±z çocuklarÄ±nÄ±n bazen saldÄ±rÄ±lara maruz kalmasÄ±na dikkat çekiliyor.

KuraklÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± kÄ±tlÄ±ÄŸÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Somali, Güney Sudan ile Nijerya ve çatÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Yemen'de 1,4 milyon çocuÄŸun aÅŸÄ±rÄ± derecede yetersiz beslenme nedeniyle ölüm riski bulunuyor.

Etiyopya'da 9 milyondan fazla kiÅŸinin bu yÄ±l temiz içme suyuna eriÅŸimde sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸayabileceÄŸi belirtiliyor.Rapora göre, dünya nüfusunun yarÄ±sÄ± ise 2050'de su kaynaklarÄ±na yeterli derecede ulaÅŸamayacak.