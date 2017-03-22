Ana Sayfa | DÃœNYA 22/03/2017 07:34

Almanya TÃ¼rkiye'ye silah sevkiyatÄ±na onay vermedi

almanya ve tÃ¼rkiye

Almanya, NATO Ã¼yesi olan TÃ¼rkiye'ye son 5 ay iÃ§inde 11 kez silah gÃ¶nderimine onay vermedi

Almanya'da Sol Parti Milletvekili Jan van Aken'in soru önergesine Federal Ekonomi BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n verdiÄŸi yanÄ±ta göre, Alman Hükümeti, KasÄ±m 2016'dan bu yana 11 kez Türkiye'ye silah sevkiyatÄ±na onay vermedi.

Süddeutschen Zeitung gazetesinin konuya iliÅŸkin haberine göre, Almanya silahlarÄ±n sevkiyatÄ±na Türk hükümetinin bu silahlarÄ± Türkiye içerisinde baskÄ± unsuru olarak kullanmasÄ±ndan endiÅŸe ettiÄŸi için izin vermedi. Türkiye'deki insan haklarÄ±nÄ±n durumunun da sevkiyat izni çÄ±kmamasÄ±nda etkili olduÄŸu kaydedildi.

"NATO ORTAÄžINA KARÅžI ALIÅžILMADIK HAREKET"

Almanya tarafÄ±ndan silah sevkiyatÄ±na onay verilmemesinin NATO ortaklarÄ±na karÅŸÄ± alÄ±ÅŸÄ±lmadÄ±k bir iÅŸlem olduÄŸuna yer verilen haberde, Almanya'nÄ±n 2010 ile 2015 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Türkiye'ye 8 kez silah sevkiyatÄ±na onay vermediÄŸi bilgisi de paylaÅŸÄ±ldÄ±. Sevkiyat izni verilmeyen silahlar arasÄ±nda tabanca, mühimmat ve belirli silahlarÄ±n üretiminde kullanÄ±lan parçalarÄ±n bulunduÄŸu belirtiliyor.

SOL PARTÄ°, TAMAMEN DURUDURULMASINI GEREKTÄ°ÄžÄ°NÄ° SAVUNDU

Hükümetin silah sevkiyatÄ±na izin vermemesini önemli bir adÄ±m olarak nitelendiren Sol Parti Milletvekili Jan van Aken, bir sonraki adÄ±mÄ±n Türkiye'ye silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n tamamen durdurulmasÄ± olmasÄ± gerektiÄŸini savunurken, “NATO devletlerine de silah gönderilmesinin yasaklanabileceÄŸinin” böylece gösterilmiÅŸ olduÄŸunu vurguladÄ±.  

Kaynak: Hürriyet

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