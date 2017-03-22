6,4 ÅŸiddetindeki depreme tsunami alarmÄ± da verilmedi

Endonezya'nÄ±n Bali adasÄ±nda meydana gelen 6,4 ÅŸiddetindeki depremde Ã¶len veya yaralanan olmazken tsunami alarmÄ± da verilmedi

Endonezya'nÄ±n Bali AdasÄ±'nda 6,4 büyüklüÄŸünde deprem meydana geldi.Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik AjansÄ± (BMKG), depremin merkez üssünün Bali eyaletinin baÅŸkenti Denpasar kentinin 23 kilometre güneydoÄŸusu, derinliÄŸinin ise 117 kilometre olduÄŸunu duyurdu.Deprem sonrasÄ± ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±. Tsunami alarmÄ± da verilmedi.