ABD'den aÃ§Ä±klama geldi elektronik cihaz yasaÄŸÄ± kararÄ± tehlike sonucunda alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r

ABD'nin, bazÄ± Ã¼lkelerden yapÄ±lacak direkt uÃ§uÅŸlara getirilen elektronik cihaz yasaÄŸÄ± kararÄ±nÄ± "gÃ¼Ã§lÃ¼ terÃ¶r tehditlerinin ticari uÃ§aklara sÄ±zacaÄŸÄ± tehlikesi" gerekÃ§esiyle aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Geçici Sözcüsü Mark Toner, günlük basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, ABD'nin 8 ülkeden uçuÅŸlarda boyutu cep telefonundan büyük cihazlarÄ± yolcularÄ±n yanlarÄ±na almasÄ±nÄ± yasaklayan kararÄ±na iliÅŸkin sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.KararÄ±n "büyük ölçüde" UlaÅŸÄ±m Güvenlik Yönetimi (TSA) ve Ä°ç Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ± (DHS) tarafÄ±ndan alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Toner, "Bu karar, belirtilen hava alanlarÄ±ndan güçlü terör tehditlerinin ticari uçaklara sÄ±zacaÄŸÄ± tehlikesi sonucu alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.

Toner, terör gruplarÄ±nÄ±n ticari uçaklarÄ± hedef almaya devam ettiÄŸini vurguladÄ±. Terör gruplarÄ±nÄ±n saldÄ±rÄ±lar için yeni yöntemler aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Toner, bunlar arasÄ±nda patlayÄ±cÄ± cihazlarÄ±n kaçakçÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da olduÄŸunu anlattÄ±.ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rlamanÄ±n getirildiÄŸi ülkelerle doÄŸrudan irtibat halinde olduÄŸuna deÄŸinen Toner, uygulamadan etkilenecek havayolu ÅŸirketlerinin yetkilileriyle de görüÅŸtüklerini sözlerine ekledi.