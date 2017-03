Brezilya etine karÅŸÄ± uygulanan ambargo bÃ¼yÃ¼yor

Brezilya'da bozuk et operasyonunun başlatılması ardından bazı ülkeler Brezilya'dan donmuş et ithalatını durdurdu

Brezilya Federal Polisinin geçen hafta bozuk et operasyonu başlatması üzerine Avrupa Birliği (AB), Çin ve Şili'nin ardından Hong Kong, Japonya, İsviçre, Meksika ve Jamaika da bu ülkeden donmuş et ithalatını geçici olarak durdurdu.Ülkeden tavuk ithalatını durdurduğunu geçen pazartesi günü açıklayan Güney Kore ise salı günü bu kararından vazgeçti.

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, 2017 Latin Amerika Şehirleri Konferansı'nda salı günü yaptığı konuşmada, Güney Kore'nin Brezilya etinin ithalatını kısıtlayan kararından geri döndüğünü söyledi.

Temer, Güney Kore hükümetinin güncel görüşü ile ilgili tüm ayrıntıları bilmediğini ancak bu kararın Brezilya yetkililerinin açıklamalarına bir reaksiyon olarak alındığına inandığını ifade etti.

Hong Kong Gıda Güvenliği Merkezi de Brezilya'dan donmuş et ithalatının derhal geçici olarak durdurulduğunu ve durumun yakından takip edileceğini duyurdu.

Brezilya Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının verilerine göre, Hong Kong 2016 yılındaki 1,84 milyar dolarlık alımıyla Brezilya'nın en büyük et ithalatçısı konumunda bulunuyor.

Ülkenin bir diğer büyük et ithalatçısı olan Japonya'nın Brezilya Büyükelçiliği, yeni bir duyuruya kadar Japonya hükümetinin Brezilya Federal Polisinin operasyonlarda yer alan 21 kuruluştan tavuk ve diğer et ürünlerinin ithalatını durdurduğunu açıkladı.Brezilya'nın 5'inci büyük ithalatçısı konumunda olan Japonya, geçen sene bu ülkeden 747 milyon dolarlık et ithalatı gerçekleştirdi

Et ithalatını durduran diğer ülkeler

İsviçre Veteriner Ofisi Sözcüsü Stefan Kunfermann da açıklamasında, "Avrupa'nın bir parçası olduğumuz için AB ile aynı sayıda şirketi bloke ediyoruz." ifadesini kullandı.Avrupa Komisyonunun bir parçası olmamasına rağmen yıllardır geleneksel olarak Brüksel tarafından kabul edilen aynı standartları takip eden İsviçre'ye ithalatı durdurulan 4 şirketten ikisi kümes hayvanları eti, biri sığır eti, diğeri ise at eti satıyordu.

Avrupa Komisyonu, Brezilya'daki bozuk et operasyonlarında yer alan 21 şirketten 4'ünün Avrupa kıtasına et ihraç ettiğini ve bu nedenle ihracatçı listesinden çıkarıldığını doğruladı. Avrupa Komisyonu Sözcüsü Enrico Brivio, İrlanda Çiftçi gazetesine yaptığı açıklamada, "Brezilyalı yetkililer Avrupa'nın talebine yanıt olarak soruşturmalara karışmış, AB'ye ihracat izni olan firmaları teyit etti." diyerek bu firmaların lisanlarının geçici olarak durdurulduğunu söyledi.

Meksika Tarım Sekreterliği, 19 Mart tarihinden itibaren Brezilya hayvancılık ürünlerinin ithalatını askıya aldığını duyurdu. Brezilya'dan sığır veya domuz eti ithal etmeyen Meksika, soğutulmuş, dondurulmuş ve kurutulmuş tavuk ve hindi ürünleri, döllenmiş tavuk yumurtaları ve kümes hayvanları satın alıyor.

Jamaika Sanayi Ticaret Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı ise Brezilya konserve sığır etlerine derhal ithalat yasağı getirdi

Bakan Karl Samuda, düzenlediği acil bir toplantıda halkı konserve sığır eti tüketmemeleri konusunda uyardı ve süpermarketlerin ürünlerini raflardan çekmesini istedi.Samuda, Brezilyalı yetkililer tarafından açıklanan bozuk et operasyonunda bulunan şirketlerin yerel pazardaki konserve sığır etinin yüzde 99,5'ini sağladıklarını belirterek, tüketici güvenliğini sağlamak için yerel pazardaki ürünler üzerinde kimyasal testler yapılacağını ifade etti.