Brezilya etine karÅŸÄ± uygulanan ambargo bÃ¼yÃ¼yor

Brezilya'da bozuk et operasyonunun baÅŸlatÄ±lmasÄ± ardÄ±ndan bazÄ± Ã¼lkeler Brezilya'dan donmuÅŸ et ithalatÄ±nÄ± durdurdu

Brezilya Federal Polisinin geçen hafta bozuk et operasyonu baÅŸlatmasÄ± üzerine Avrupa BirliÄŸi (AB), Çin ve Åžili'nin ardÄ±ndan Hong Kong, Japonya, Ä°sviçre, Meksika ve Jamaika da bu ülkeden donmuÅŸ et ithalatÄ±nÄ± geçici olarak durdurdu.Ülkeden tavuk ithalatÄ±nÄ± durdurduÄŸunu geçen pazartesi günü açÄ±klayan Güney Kore ise salÄ± günü bu kararÄ±ndan vazgeçti.

Brezilya Devlet BaÅŸkanÄ± Michel Temer, 2017 Latin Amerika Åžehirleri KonferansÄ±'nda salÄ± günü yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Güney Kore'nin Brezilya etinin ithalatÄ±nÄ± kÄ±sÄ±tlayan kararÄ±ndan geri döndüÄŸünü söyledi.

Temer, Güney Kore hükümetinin güncel görüÅŸü ile ilgili tüm ayrÄ±ntÄ±larÄ± bilmediÄŸini ancak bu kararÄ±n Brezilya yetkililerinin açÄ±klamalarÄ±na bir reaksiyon olarak alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Hong Kong GÄ±da GüvenliÄŸi Merkezi de Brezilya'dan donmuÅŸ et ithalatÄ±nÄ±n derhal geçici olarak durdurulduÄŸunu ve durumun yakÄ±ndan takip edileceÄŸini duyurdu.

Brezilya TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n verilerine göre, Hong Kong 2016 yÄ±lÄ±ndaki 1,84 milyar dolarlÄ±k alÄ±mÄ±yla Brezilya'nÄ±n en büyük et ithalatçÄ±sÄ± konumunda bulunuyor.

Ülkenin bir diÄŸer büyük et ithalatçÄ±sÄ± olan Japonya'nÄ±n Brezilya BüyükelçiliÄŸi, yeni bir duyuruya kadar Japonya hükümetinin Brezilya Federal Polisinin operasyonlarda yer alan 21 kuruluÅŸtan tavuk ve diÄŸer et ürünlerinin ithalatÄ±nÄ± durdurduÄŸunu açÄ±kladÄ±.Brezilya'nÄ±n 5'inci büyük ithalatçÄ±sÄ± konumunda olan Japonya, geçen sene bu ülkeden 747 milyon dolarlÄ±k et ithalatÄ± gerçekleÅŸtirdi

Et ithalatÄ±nÄ± durduran diÄŸer ülkeler

Ä°sviçre Veteriner Ofisi Sözcüsü Stefan Kunfermann da açÄ±klamasÄ±nda, "Avrupa'nÄ±n bir parçasÄ± olduÄŸumuz için AB ile aynÄ± sayÄ±da ÅŸirketi bloke ediyoruz." ifadesini kullandÄ±.Avrupa Komisyonunun bir parçasÄ± olmamasÄ±na raÄŸmen yÄ±llardÄ±r geleneksel olarak Brüksel tarafÄ±ndan kabul edilen aynÄ± standartlarÄ± takip eden Ä°sviçre'ye ithalatÄ± durdurulan 4 ÅŸirketten ikisi kümes hayvanlarÄ± eti, biri sÄ±ÄŸÄ±r eti, diÄŸeri ise at eti satÄ±yordu.

Avrupa Komisyonu, Brezilya'daki bozuk et operasyonlarÄ±nda yer alan 21 ÅŸirketten 4'ünün Avrupa kÄ±tasÄ±na et ihraç ettiÄŸini ve bu nedenle ihracatçÄ± listesinden çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±. Avrupa Komisyonu Sözcüsü Enrico Brivio, Ä°rlanda Çiftçi gazetesine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "BrezilyalÄ± yetkililer Avrupa'nÄ±n talebine yanÄ±t olarak soruÅŸturmalara karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ, AB'ye ihracat izni olan firmalarÄ± teyit etti." diyerek bu firmalarÄ±n lisanlarÄ±nÄ±n geçici olarak durdurulduÄŸunu söyledi.

Meksika TarÄ±m SekreterliÄŸi, 19 Mart tarihinden itibaren Brezilya hayvancÄ±lÄ±k ürünlerinin ithalatÄ±nÄ± askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Brezilya'dan sÄ±ÄŸÄ±r veya domuz eti ithal etmeyen Meksika, soÄŸutulmuÅŸ, dondurulmuÅŸ ve kurutulmuÅŸ tavuk ve hindi ürünleri, döllenmiÅŸ tavuk yumurtalarÄ± ve kümes hayvanlarÄ± satÄ±n alÄ±yor.

Jamaika Sanayi Ticaret TarÄ±m ve BalÄ±kçÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ise Brezilya konserve sÄ±ÄŸÄ±r etlerine derhal ithalat yasaÄŸÄ± getirdi

Bakan Karl Samuda, düzenlediÄŸi acil bir toplantÄ±da halkÄ± konserve sÄ±ÄŸÄ±r eti tüketmemeleri konusunda uyardÄ± ve süpermarketlerin ürünlerini raflardan çekmesini istedi.Samuda, BrezilyalÄ± yetkililer tarafÄ±ndan açÄ±klanan bozuk et operasyonunda bulunan ÅŸirketlerin yerel pazardaki konserve sÄ±ÄŸÄ±r etinin yüzde 99,5'ini saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, tüketici güvenliÄŸini saÄŸlamak için yerel pazardaki ürünler üzerinde kimyasal testler yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.