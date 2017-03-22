Ana Sayfa | DÃœNYA 22/03/2017 08:47

Ä°srail Gazze'ye topÃ§u atÄ±ÅŸÄ±yla saldÄ±rdÄ± 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

gazze saldÄ±rÄ±

Ä°srail'in Gazze Åžeridindeki Refah kentine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ± sonucunda 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Ä°srail ordusu tarafÄ±ndan, Gazze Åžeridi'ne saldÄ±rÄ± sonucunda 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 2 kiÅŸi yaralandÄ±.Filistin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± sözcüsü EÅŸref el-Kudra, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Ä°srail'in Refah kentine topçu atÄ±ÅŸÄ±yla düzenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da Yusuf Åžaban Ebu Azra (18) isimli bir Filistinlinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, iki kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Kudra, yaralÄ±larÄ±n Refah'taki Ebu Yusuf En-Neccar Hastanesinde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

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