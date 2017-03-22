Ana Sayfa | DÃœNYA 22/03/2017 12:23

Kuveyt Emiri'nden ÅžanlÄ±urfa'ya 5 milyon dolarlÄ±k hibe desteÄŸi

ÅŸanlÄ±urfa kuveyt emri

ÅžanlÄ±urfa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi BaÅŸkanÄ± ile protokol imzalayan Kuveyt Emiri, 5 milyon dolar hibe desteÄŸi sÃ¶zÃ¼ verdi.

Ankara'da Kuveyt Emiri Åžeyh Sabah Ahmed Cabir El Sabah ile ÅžanlÄ±urfa BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Nihat Çiftçi, tarafÄ±ndan imzalanan protokolle ÅžanlÄ±urfa'ya 5 milyon dolarlÄ±k hibe desteÄŸi saÄŸlandÄ±.Türkiye'de en çok Suriyeli mülteci barÄ±ndÄ±ran ÅžanlÄ±urfa'ya Kuveyt Arap KalkÄ±nma Fonu'ndan 5 milyon dolarlÄ±k destek saÄŸlandÄ±. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Arap KalkÄ±nma Fonu arasÄ±nda imzalanan hibe protokolü CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Külliyesinde yapÄ±ldÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Kuveyt Emiri Åžeyh Sabah Ahmed Cabir El Sabah ile ÅžanlÄ±urfa BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Nihat Çiftçi'nin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± törende 5 milyon dolarlÄ±k hibe protokolü imzalandÄ±.BaÅŸkan Çiftçi, desteklerinden dolayÄ± Kuveyt Emiri Åžeyh Sabah'a teÅŸekkür etti. Protokol çerçevesinde saÄŸlanacak 5 milyon dolarlÄ±k hibe ÅžanlÄ±urfa'da altyapÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesinde kullanÄ±lacak.

 

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