Kuveyt Emiri'nden ÅžanlÄ±urfa'ya 5 milyon dolarlÄ±k hibe desteÄŸi

ÅžanlÄ±urfa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi BaÅŸkanÄ± ile protokol imzalayan Kuveyt Emiri, 5 milyon dolar hibe desteÄŸi sÃ¶zÃ¼ verdi.

Ankara'da Kuveyt Emiri Åžeyh Sabah Ahmed Cabir El Sabah ile ÅžanlÄ±urfa BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Nihat Çiftçi, tarafÄ±ndan imzalanan protokolle ÅžanlÄ±urfa'ya 5 milyon dolarlÄ±k hibe desteÄŸi saÄŸlandÄ±.Türkiye'de en çok Suriyeli mülteci barÄ±ndÄ±ran ÅžanlÄ±urfa'ya Kuveyt Arap KalkÄ±nma Fonu'ndan 5 milyon dolarlÄ±k destek saÄŸlandÄ±. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Arap KalkÄ±nma Fonu arasÄ±nda imzalanan hibe protokolü CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Külliyesinde yapÄ±ldÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Kuveyt Emiri Åžeyh Sabah Ahmed Cabir El Sabah ile ÅžanlÄ±urfa BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Nihat Çiftçi'nin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± törende 5 milyon dolarlÄ±k hibe protokolü imzalandÄ±.BaÅŸkan Çiftçi, desteklerinden dolayÄ± Kuveyt Emiri Åžeyh Sabah'a teÅŸekkür etti. Protokol çerçevesinde saÄŸlanacak 5 milyon dolarlÄ±k hibe ÅžanlÄ±urfa'da altyapÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesinde kullanÄ±lacak.