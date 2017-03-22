Ana Sayfa | DÃœNYA 22/03/2017 13:26

Rus askerleri Nevruz kutlamalarÄ±nda YPG'lilerle poz verdi

rus askeri pkk

Suriye'nin Halep ilÃ§esinde YPG'li terÃ¶ristlerin Nevruz kutlamalarÄ±na Rus askerleri de katÄ±larak onlarla fotoÄŸraf Ã§ektirdi.

Suriye'nin Afrin kentinde üs kuracaklarÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ± süren Rus askerleri dün Halep'te yapÄ±lan Nevruz kutlamalarÄ±na katÄ±larak, PKK'nÄ±n bu ülkedeki kolu olarak bilinen PYD'nin silahlÄ± kanadÄ± YPG ve YPJ flamalarÄ± ile objektiflere poz verdi. Bölgedeki Rus askerlerinin komatanÄ± olan Tümgeneral Andrey Volkov ise kutlamalar sÄ±rasÄ±nda koluna YPG armasÄ± taktÄ±.

NEVRUZ KUTLAMALARINA KATILDILAR

Suriye'nin Afrin kentinde üs kuracaklarÄ±na iliÅŸkin YPG'nin ortaya attÄ±ÄŸÄ± iddiayÄ± Rusya reddederken, Suriye'deki Kürt sitelerinde ve sosyal medya hesaplarÄ±nda Rus askerlerinin Halep'te yapÄ±lan Nevruz kutlamalarÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteren fotoÄŸraflar yayÄ±nlandÄ±.

YPG BAYRAKLARI VE TERÖRÄ°STLERLE POZ VERDÄ°LER

FotoÄŸraflarda Rus askerlerinin Halep'teki nevruz kutlamalarÄ±na katÄ±lÄ±p ellerinde terör örgütü YPG ve YPJ'nin flamalarÄ± ile poz verdikleri görüldü. Yine kutlamalar sÄ±rasÄ±nda bölgede bulunan Rus birliÄŸinin komutanÄ± Tümgeneral Andrey Lovkov'un ise koluna YPG armasÄ± taktÄ±ÄŸÄ± görüldü.

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