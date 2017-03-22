Ana Sayfa | DÃœNYA 22/03/2017 14:11

Rusya TÃ¼rkiye'deki yasaklarÄ± kaldÄ±rmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yor

tÃ¼rkiye rusya

Rosselhoznadzor sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Yuliya Melano, Rusya'nÄ±n TÃ¼rkiye'den aldÄ±ÄŸÄ± Ã¼rÃ¼nlerin yasaklarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla ilgili konuÅŸtu.

Rus tarÄ±m ürünleri denetim ajansÄ± Rosselhoznadzor sözcüsü Yuliya Melano Ä°zvestiya'ya demecinde, "Rosselhoznadzor Türkiye'den alÄ±nan ürünlere yönelik geri kalan yasaklarÄ± kaldÄ±rmayÄ± düÅŸünmüyor" dedi. Rusya TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan bir yetkiliyse, Türkiye'ye yönelik yasaklarÄ±n tamamen ya da kÄ±smen kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n tartÄ±ÅŸÄ±labilmesi için Türk tarafÄ±nÄ±n da Rusya'dan aldÄ±ÄŸÄ± ürünlere getirdiÄŸi yasaklarÄ± iptal etmesi gerektiÄŸini söyledi. Öte yandan Rosselhoznadzor'dan bir kaynak, Türkiye'ye nisanda bazÄ± yasaklarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ± alabilecek bir heyet göndermeyi planladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Rosselhoznadzor'a yakÄ±n bir kaynaksa, Türkiye'nin buÄŸdayÄ±n vergisiz ithal edildiÄŸi ülkelerin yer aldÄ±ÄŸÄ± listeden Rusya'yÄ± çÄ±karmasÄ± nedeniyle heyetin bu ziyaretinin iptal edildiÄŸini söyledi.

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