Rusya TÃ¼rkiye'deki yasaklarÄ± kaldÄ±rmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yor

Rosselhoznadzor sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Yuliya Melano, Rusya'nÄ±n TÃ¼rkiye'den aldÄ±ÄŸÄ± Ã¼rÃ¼nlerin yasaklarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla ilgili konuÅŸtu.

Rus tarÄ±m ürünleri denetim ajansÄ± Rosselhoznadzor sözcüsü Yuliya Melano Ä°zvestiya'ya demecinde, "Rosselhoznadzor Türkiye'den alÄ±nan ürünlere yönelik geri kalan yasaklarÄ± kaldÄ±rmayÄ± düÅŸünmüyor" dedi. Rusya TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan bir yetkiliyse, Türkiye'ye yönelik yasaklarÄ±n tamamen ya da kÄ±smen kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n tartÄ±ÅŸÄ±labilmesi için Türk tarafÄ±nÄ±n da Rusya'dan aldÄ±ÄŸÄ± ürünlere getirdiÄŸi yasaklarÄ± iptal etmesi gerektiÄŸini söyledi. Öte yandan Rosselhoznadzor'dan bir kaynak, Türkiye'ye nisanda bazÄ± yasaklarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ± alabilecek bir heyet göndermeyi planladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Rosselhoznadzor'a yakÄ±n bir kaynaksa, Türkiye'nin buÄŸdayÄ±n vergisiz ithal edildiÄŸi ülkelerin yer aldÄ±ÄŸÄ± listeden Rusya'yÄ± çÄ±karmasÄ± nedeniyle heyetin bu ziyaretinin iptal edildiÄŸini söyledi.