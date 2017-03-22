Ana Sayfa | DÃœNYA 22/03/2017 14:16

ABD uÃ§aklarda cihaz yasaÄŸÄ±nÄ±n Ä°stanbul'u neden kapsadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

abd tÃ¼rkiye cihaz yasaÄŸÄ±

ABD'nin 8 Ã¼lke iÃ§in uÃ§uÅŸlarda cihaz yasaÄŸÄ±nÄ±n iÃ§inde Ä°stanbul'un da olduÄŸunu belirten DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± GeÃ§ici SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mark Toner, "Bu karar, belirtilen hava alanlarÄ±ndan gÃ¼Ã§lÃ¼ terÃ¶r tehditlerinin ticari uÃ§aklara sÄ±zacaÄŸÄ± tehlikesi sonucu alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Geçici Sözcüsü Mark Toner, günlük basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, ABD'nin 8 ülkeden uçuÅŸlarda boyutu cep telefonundan büyük cihazlarÄ± yolcularÄ±n yanlarÄ±na almasÄ±nÄ± yasaklayan kararÄ±na iliÅŸkin sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.

"TERÖR TEHDÄ°TLERÄ°NÄ°N TÄ°CARÄ° UÇAKLARA SIZMASINI ENGELLEMEK KARAR ALDIK"

KararÄ±n "büyük ölçüde" UlaÅŸÄ±m Güvenlik Yönetimi (TSA) ve Ä°ç Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ± (DHS) tarafÄ±ndan alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Toner, "Bu karar, belirtilen hava alanlarÄ±ndan güçlü terör tehditlerinin ticari uçaklara sÄ±zacaÄŸÄ± tehlikesi sonucu alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi. Toner, terör gruplarÄ±nÄ±n ticari uçaklarÄ± hedef almaya devam ettiÄŸini vurguladÄ±. Terör gruplarÄ±nÄ±n saldÄ±rÄ±lar için yeni yöntemler aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Toner, bunlar arasÄ±nda patlayÄ±cÄ± cihazlarÄ±n kaçakçÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da olduÄŸunu anlattÄ±.

"HAVAYOLU ÅžÄ°RKETLERÄ°YLE GÖRÜÅžTÜK"

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rlamanÄ±n getirildiÄŸi ülkelerle doÄŸrudan irtibat halinde olduÄŸuna deÄŸinen Toner, uygulamadan etkilenecek havayolu ÅŸirketlerinin yetkilileriyle de görüÅŸtüklerini sözlerine ekledi.Elektronik cihaz sÄ±nÄ±rlamasÄ± Ä°stanbul'un yanÄ± sÄ±ra ABD'ye Kahire, Amman, Kuveyt, Kazablanka, Doha, Riyad, Cidde, Abu Dabi ve Dubai'den gelecek ticari uçaklarÄ± da etkileyecek. ABD, 8 ülkeden direkt uçuÅŸlarda boyutu cep telefonundan büyük elektronik cihazlarÄ± yolcularÄ±n yanlarÄ±na almalarÄ±nÄ± yasaklayan bir karar almÄ±ÅŸ, hemen ardÄ±ndan Ä°ngiltere hükümeti de Türkiye dahil 6 ülkeden BirleÅŸik KrallÄ±k'a doÄŸrudan yapÄ±lan uçuÅŸlarda, yolcularÄ±n bazÄ± elektronik cihazlarÄ± kabine almasÄ±nÄ±n yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

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