FETÃ– ÅŸÃ¼phelilerinin iltica baÅŸvurularÄ±nÄ± NorveÃ§ kabul etti

FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi subay ve askerlerin NorveÃ§'e yaptÄ±ÄŸÄ± iltica baÅŸvurusu Ã¼lkece kabul edildi

NATO üslerinde görev yapan, FETÖ ÅŸüphelisi 4 Türk subay ve bir askeri ataÅŸenin Norveç'e yaptÄ±ÄŸÄ± iltica baÅŸvurusunun kabul edildiÄŸi belirtildi.Norveç devlet televizyonu NRK'nÄ±n haberine göre, NATO üslerinde görev yapan, FETÖ ÅŸüphelisi 4 subay ve bir askeri ataÅŸenin, Türkiye'deki 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden sonra Norveç'e yaptÄ±ÄŸÄ± iltica baÅŸvurusu kabul edildi.Ä°ltica baÅŸvurusunda bulunan kiÅŸilerin avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± üstlenen Kjell M. Brygfjeld, Norveç Göçmenler Ofisinin iltica taleplerini kabul ettiÄŸini doÄŸrulayarak, bu kiÅŸilere oturma ve çalÄ±ÅŸma izni verildiÄŸini kaydetti.