Ana Sayfa | DÃœNYA 22/03/2017 14:10

FETÃ– ÅŸÃ¼phelilerinin iltica baÅŸvurularÄ±nÄ± NorveÃ§ kabul etti

NorveÃ§

FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi subay ve askerlerin NorveÃ§'e yaptÄ±ÄŸÄ± iltica baÅŸvurusu Ã¼lkece kabul edildi

NATO üslerinde görev yapan, FETÖ ÅŸüphelisi 4 Türk subay ve bir askeri ataÅŸenin Norveç'e yaptÄ±ÄŸÄ± iltica baÅŸvurusunun kabul edildiÄŸi belirtildi.Norveç devlet televizyonu NRK'nÄ±n haberine göre, NATO üslerinde görev yapan, FETÖ ÅŸüphelisi 4 subay ve bir askeri ataÅŸenin, Türkiye'deki 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden sonra Norveç'e yaptÄ±ÄŸÄ± iltica baÅŸvurusu kabul edildi.Ä°ltica baÅŸvurusunda bulunan kiÅŸilerin avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± üstlenen Kjell M. Brygfjeld, Norveç Göçmenler Ofisinin iltica taleplerini kabul ettiÄŸini doÄŸrulayarak, bu kiÅŸilere oturma ve çalÄ±ÅŸma izni verildiÄŸini kaydetti.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

son dakika

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± koruma altÄ±nda Ä°ngiliz koruma polisi bÄ±Ã§aklandÄ±

Ä°ngiltere Parlamentosu dÄ±ÅŸÄ±nda dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da bir polis memuru bÄ±Ã§aklandÄ±, saldÄ±rgan olduÄŸu sanÄ±lan kiÅŸi de vuruldu.

Jose

Evsiz adam Ã¶yle bir hale dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ ki kendisini tanÄ±yamadÄ±

Ä°spanya'nÄ±n Palma de Mallorca bÃ¶lgesinde evsiz bir adama teklif yapan kuafÃ¶r, Jose isimli adamÄ± baÅŸtan aÅŸaÄŸÄ± deÄŸiÅŸtirdi

abd tÃ¼rkiye cihaz yasaÄŸÄ±

ABD uÃ§aklarda cihaz yasaÄŸÄ±nÄ±n Ä°stanbul'u neden kapsadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

ABD'nin 8 Ã¼lke iÃ§in uÃ§uÅŸlarda cihaz yasaÄŸÄ±nÄ±n iÃ§inde Ä°stanbul'un da olduÄŸunu belirten DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± GeÃ§ici SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mark Toner, "Bu karar, belirtilen hava alanlarÄ±ndan gÃ¼Ã§lÃ¼ terÃ¶r tehditlerinin ticari uÃ§aklara sÄ±zacaÄŸÄ± tehlikesi sonucu alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.