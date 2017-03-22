Ana Sayfa | DÃœNYA 22/03/2017 14:36

Evsiz adam Ã¶yle bir hale dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ ki kendisini tanÄ±yamadÄ±

Jose

Ä°spanya'nÄ±n Palma de Mallorca bÃ¶lgesinde evsiz bir adama teklif yapan kuafÃ¶r, Jose isimli adamÄ± baÅŸtan aÅŸaÄŸÄ± deÄŸiÅŸtirdi

Ä°spanya'da yaÅŸayan evsiz bir adama gönüllü bir erkek kuaförü tarafÄ±ndan bakÄ±m yapÄ±ldÄ±. BakÄ±mÄ±n ardÄ±ndan aynada kendine bakan adam kendini tanÄ±yamadÄ±.

Palma ÅŸehrinde Josete olarak bilinen ve 25 yÄ±ldÄ±r sokaklarda yaÅŸayan Jose yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± deÄŸiÅŸimin sonunda tepkisini "Aman tanrÄ±m bu ben miyim?" sözleriyle dile getirdi.

La Salvajeria kuaförünün sahibi Salva Garcia ona bakÄ±m teklifinde bulununca bunu reddetmeyen Jose'nin saçlarÄ± ve sakallarÄ± kesildi, saçlarÄ± boyandÄ±.

Eski bir elektrikçi olan Jose bu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± deÄŸiÅŸimin ardÄ±ndan içkiyi bÄ±rakÄ±p kendine yeni bir hayat vereceÄŸini söyledi.

 

 

 

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