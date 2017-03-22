Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± koruma altÄ±nda Ä°ngiliz koruma polisi bÄ±Ã§aklandÄ±

Ä°ngiltere Parlamentosu dÄ±ÅŸÄ±nda dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da bir polis memuru bÄ±Ã§aklandÄ±, saldÄ±rgan olduÄŸu sanÄ±lan kiÅŸi de vuruldu.

AVRUPA AJANSI/LONDRA-Milletvekillerine bilgi veren Avam KamarasÄ± lideri David Lidington, "ciddi" bir olayÄ±n ardÄ±ndan "saldÄ±rgan olduÄŸu iddia edilen kiÅŸinin" polis tarafÄ±ndan vurulduÄŸunu söyledi.Milletvekillerine ve parlamento çalÄ±ÅŸanlarÄ±na ofislerinde kalmalarÄ± talimatÄ± verildi. Parlamento binasÄ± giriÅŸ-çÄ±kÄ±ÅŸa kapatÄ±ldÄ± ve çalÄ±ÅŸmalar askÄ±ya alÄ±ndÄ±. Ä°ngiltere BaÅŸbakanlÄ±k Ofisi'nden yapÄ±lan açÄ±klamada, BaÅŸbakan Theresa May'in güvende olduÄŸu belirtildi.

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Multiple People Injured After ‘Knife Wielding Man’