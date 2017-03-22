Londra saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n tanÄ±klarÄ± konuÅŸtu iÅŸte yaÅŸanan son geliÅŸmeler

Ä°ngiltereâ€™nin baÅŸkenti Londraâ€™da gerÃ§ekleÅŸen saldÄ±rÄ± sonucunda 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 20 kiÅŸi yaralandÄ±

Londra saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n tanÄ±klarÄ±, tedavi edilen yaralÄ±lar ve binanÄ±n içinde bÄ±çaklÄ± bir kiÅŸi gördüklerini söyledi. Ä°lerleyen dakikalarda yaralÄ±lardan bir kadÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi.BBC’nin haberine göre; Parlamento’da bulunan personele binadan çÄ±kmamalarÄ± söylendi. BBC muhabiri Laura Kuensberg, polisin bir kiÅŸinin vurulduÄŸunu söylediÄŸini aktardÄ±.

Parlamento binasÄ±nda yerde yatan en az 3 kiÅŸi olduÄŸu belirtiliyor. SaldÄ±rganÄ±n vurulmadan önce bir polis memurunu yaraladÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Öte yandan, Westminster Köprüsü’nde bir araç, yayalarÄ±n arasÄ±na daldÄ±. Burada da en az 10 kiÅŸinin yerde yattÄ±ÄŸÄ± bildiriliyor.

Independent gazetesinin politika editörü Tom Peck, Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajda, “Yüksek sesli bir patÄ±rtÄ± oldu. ÇÄ±ÄŸlÄ±klar. KargaÅŸa. SonrasÄ±nda silah sesleri. SilahlÄ± polisler her yerdeler” yazdÄ±.

Ä°ngiltere polisi, Westminster Köprüsü üzerinde birkaç kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± olay ihbarÄ±nÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

OlayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Westminster bölgesinde metro seferleri durduruldu, istasyonlar boÅŸaltÄ±ldÄ±. Olay yerine hava ambulanslarÄ± gönderildi.

SALDIRGAN VURULDU MU

Associated Press’e konuÅŸan bir bakan, saldÄ±rgan olduÄŸu düÅŸünülen bir kiÅŸinin polis tarafÄ±ndan vurulduÄŸunu açÄ±kladÄ±. Bu kiÅŸinin, parlamento binasÄ±na girmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti. Görgü tanÄ±klarÄ± saldÄ±rganÄ±n AsyalÄ± görünüme sahip olduÄŸu ve 40’lÄ± yaÅŸlarda biri olduÄŸunu söyledi. AraçlÄ± saldÄ±rganÄ±n köprü üzerindeki yayalara çarptÄ±ktan sonra parlamento binasÄ±na sürdüÄŸünü ve oradaki parmaklÄ±klara çarptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

SaldÄ±rÄ±da üç kiÅŸi daha hayatÄ±nÄ± kaybederken ölü sayÄ±sÄ± 4’e çÄ±kmÄ±ÅŸ oldu.

Ä°ngiliz polisi, Londra’da yaÅŸanan saldÄ±rÄ±yla ilgili bir son dakika açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. AçÄ±klamada biri saldÄ±rgan olmak üzere 4 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ve 20 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. OlayÄ±n terör saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸu da açÄ±klandÄ±.

Ä°NGÄ°LTERE BAÅžBAKANI SÄ°VÄ°L POLÄ°SLER TARAFINDAN UZAKLAÅžTIRILDI

BaÅŸbakan Theresa May’in sivil polisler tarafÄ±ndan Parlamento’dan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. May’in saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili herhangi bir sorun yok.

Parlamento binasÄ± çevresindeki aramalarÄ±n da halen devam ettiÄŸi belirtildi. Binaya çÄ±kan tüm yollar kapatÄ±ldÄ±.