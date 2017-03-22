Ana Sayfa | DÃœNYA 22/03/2017 21:41

O detay gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ± Londra saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n bugÃ¼n yapÄ±lmasÄ±nÄ±n anlamÄ± var mÄ±

Londra saldÄ±rÄ±sÄ±

Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da Parlamentosuna yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±nÄ±n tarihinin geÃ§en yÄ±lki BrÃ¼ksel saldÄ±rÄ±sÄ±yla aynÄ± olmasÄ± dikkat Ã§ekti

GeçtiÄŸimiz yÄ±lÄ±n Mart ayÄ±nÄ±n 22'sinde Brüksel HavalimanÄ±nda gerçekleÅŸtirilen terör saldÄ±rÄ±sÄ±yla bugün Londra'daki silahlÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n zamanlamasÄ± süphe uyandÄ±rdÄ±. Brüksel'deki saldÄ±rÄ±lar sonucunda iki saldÄ±rgan ile birlikte 33 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 250 kiÅŸi yaralandÄ±. SaldÄ±rÄ±larÄ± DEAÅž üstlendi.Avrupa, Brüksel'deki kurbanlarÄ± anarken bu sefer Londra'da terörist eylem gerçekleÅŸti.

 
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londra saldÄ±rÄ±sÄ±

Londra saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n tanÄ±klarÄ± konuÅŸtu iÅŸte yaÅŸanan son geliÅŸmeler

Ä°ngiltereâ€™nin baÅŸkenti Londraâ€™da gerÃ§ekleÅŸen saldÄ±rÄ± sonucunda 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 20 kiÅŸi yaralandÄ±

son dakika

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± koruma altÄ±nda Ä°ngiliz koruma polisi bÄ±Ã§aklandÄ±

Ä°ngiltere Parlamentosu dÄ±ÅŸÄ±nda dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da bir polis memuru bÄ±Ã§aklandÄ±, saldÄ±rgan olduÄŸu sanÄ±lan kiÅŸi de vuruldu.

Jose

Evsiz adam Ã¶yle bir hale dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ ki kendisini tanÄ±yamadÄ±

Ä°spanya'nÄ±n Palma de Mallorca bÃ¶lgesinde evsiz bir adama teklif yapan kuafÃ¶r, Jose isimli adamÄ± baÅŸtan aÅŸaÄŸÄ± deÄŸiÅŸtirdi