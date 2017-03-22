O detay gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ± Londra saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n bugÃ¼n yapÄ±lmasÄ±nÄ±n anlamÄ± var mÄ±

Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da Parlamentosuna yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±nÄ±n tarihinin geÃ§en yÄ±lki BrÃ¼ksel saldÄ±rÄ±sÄ±yla aynÄ± olmasÄ± dikkat Ã§ekti

GeçtiÄŸimiz yÄ±lÄ±n Mart ayÄ±nÄ±n 22'sinde Brüksel HavalimanÄ±nda gerçekleÅŸtirilen terör saldÄ±rÄ±sÄ±yla bugün Londra'daki silahlÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n zamanlamasÄ± süphe uyandÄ±rdÄ±. Brüksel'deki saldÄ±rÄ±lar sonucunda iki saldÄ±rgan ile birlikte 33 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 250 kiÅŸi yaralandÄ±. SaldÄ±rÄ±larÄ± DEAÅž üstlendi.Avrupa, Brüksel'deki kurbanlarÄ± anarken bu sefer Londra'da terörist eylem gerçekleÅŸti.