NorveÃ§ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurularÄ± bizim iÅŸimiz deÄŸil

15 Temmuz giriÅŸiminde yer alan darbeci 4 askerin NorveÃ§'e yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurusu kabul edilince NorveÃ§ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada bulundu.

Norveç DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± NATO'da görevli dört subayÄ± ile bir askeri ateÅŸenin Norveç'e sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurularÄ±nÄ±n kabul edilmesi ile ilgili bir açÄ±klama yaptÄ±.BakanlÄ±ktan yapÄ±lan açÄ±klamada, "SÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurularÄ± konusunda kararÄ± Norveç yasalarÄ± çerçevesinde Norveç Göçmen Dairesi verir, bu bizim iÅŸimiz deÄŸil" denildi. Norveç DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n televizyon kanalÄ± NRK' ya gönderdiÄŸi mail açÄ±klamasÄ±nda ''DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± olarak, genelde Norveç Göçmen Dairesi'nin sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurularÄ± konusunda aldÄ±ÄŸÄ± kararlara gösterilen uluslararasÄ± tepkiler ile ilgili yorumda bulunmuyoruz. SÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurularÄ± konusunda kararÄ± Norveç yasalarÄ± çerçevesinde Norveç Göçmen Dairesi verir'' denildi.